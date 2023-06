Guerre en Ukraine: un bombardement russe tue un prêtre dans la cour de son église

Une femme de 76 ans a été blessée, a-t-il ajouté. Quatre maisons, la poste, des sites d'infrastructures essentielles et la place centrale ont été endommagés, selon M. Iermak.

Bilozerka se trouve à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Kherson, centre régional libéré par l'armée ukrainienne en novembre et partiellement inondé après la destruction d'un barrage sur le fleuve Dniepr attribuée à la Russie par Kiev.

Depuis la reprise de Kherson par les Ukrainiens, l'armée russe bombarde régulièrement la ville et ses environs depuis la rive orientale du Dniepr qui sert d'obstacle naturel à l'avancée de troupes de Kiev. Celles-ci ont lancé une contre-offensive dans le Sud et l'Est du pays dans l'objectif de reprendre l'ensemble du territoire occupé par les Russes.