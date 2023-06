"Les fans de Poutine, c’est comme une secte dans la Légion étrangère"

Mykhaylo Jerdin décline un café et plante les billes d’acier qui lui tiennent d’yeux dans les nôtres. Pour la première fois, le soldat radié veut tout raconter, à visage découvert. «Qu’est-ce qu’ils peuvent me faire? Ils m’ont déjà tout pris», lance-t-il dans son français de légionnaire, ces 500 mots nécessaires pour intégrer le corps d’élite. Sa jugulaire bourdonne : «La France, c’est pas la Russie. Il y a une justice, je crois. Il faut parler des problèmes pour les régler, plutôt que tout garder à l’intérieur.»

Immortalisé dans «Zone interdite»

Le récit du militaire, né dans la région de Lviv quarante-cinq ans plus tôt, débute dans les Carpates. Après un passage dans l’armée ukrainienne, il devient «officier forestier», chargé de cartographier sapins et chênes face aux coupes sauvages de bûcherons louches. «Une mauvaise vie», la faute à un salaire de misère («100 euros par mois !») qui ne peut subvenir aux besoins de sa femme et de leurs deux enfants en bas âge.

La Légion étrangère française lui apparaît comme une planche de salut. Début 2011, il se présente au centre de recrutement du fort de Nogent (Val-de-Marne). Son engagement s’inscrit dans une tendance statistique : celle de la prédominance des recrues russophones, jusqu’à un quart des nouveaux effectifs à partir des années 2010, prenant la suite des volontaires venus des Balkans à la fin des années 90. En 2022, sur les 9 000 légionnaires en activité, on en comptait 700 d’origine ukrainienne, dont 200 naturalisés français, et 500 de nationalité russe. Depuis le début de la guerre, la Légion a gelé le recrutement des uns comme des autres.

Les cinq premières années, Jerdin est un combattant au sein du deuxième régiment étranger de parachutistes, basé à Calvi et spécialisé dans les périlleux assauts aéroportés. En 2015, lors des opérations Kounama au Niger, il est catapulté de nuit en plein désert, sur les traces des jihadistes. «Là, on a fait la vraie guerre.» Le para est immortalisé dans un documentaire de l’émission Zone interdite. On le voit retracer son parcours dans sa tente puis dans le ventre d’un aéronef. «Vous croyez que l’armée laisse n’importe qui passer à la télé ? J’étais un très bon élément», insiste-t-il en faisant défiler les images sur son téléphone.

Ambiance pesante à la caserne

Les années suivantes, il retourne dans le Sahel, comme mécanicien, en appui des commandos marsouins. A en croire les citations et décorations récoltées au fil des opérations, l’Ukrainien est un soldat modèle, qui «fait honneur à sa compagnie» par sa «détermination sans faille» ses «plus belles qualités militaires et professionnelles» et son «exceptionnel état d’esprit». Sa solde lui permet d’assurer un quotidien vivable à sa famille restée au pays.

Néanmoins, à partir de 2014, date du début des hostilités dans le Donbass fomentées par Moscou, l’ambiance à la caserne, en Corse, se fait pesante. Il y a les blagues sur la Crimée, désormais annexée, que balancent les légionnaires russes à longueur de journée («c’est chez nous maintenant»). Puis les premières vexations, comme cette permission pour fêter Noël, accordée de longue date et annulée arbitrairement la veille du départ par l’adjudant-chef Ko. (1), son supérieur russe, sa bête noire. Après avoir réussi à plaider sa cause auprès d’un autre gradé, il pourra finalement rallier l’Ukraine, en prenant de nouveaux billets d’avion, hors de prix.

Les pressions prennent même un tour crapuleux, assure l’ex-légionnaire. Durant l’été 2015, le caporal B., «un véritable criminel», lui propose de rejoindre sa bande de «russkofs» pour braquer des supermarchés en Roumanie et Slovaquie pendant leurs vacances. Jerdin refuse et en informe son chef de section. Rien n’est fait. Pire, le caporal B. se met à le menacer, fort de son amitié avec l’adjudant-chef Ko. «Le début du cauchemar…» En 2018, B. montre à Jerdin une photo où il se tient devant sa maison en Ukraine : «Là où vit mon père. Et il me dit que son peuple va s’occuper de ma famille.» Paniqué, l’Ukrainien demande une permission exceptionnelle pour mettre sa famille à l’abri. Ses supérieurs négligent, sciemment selon lui, de lui préparer un visa de retour, ce qui retarde sa réintégration au régiment et lui vaut d’être mis quinze jours aux arrêts. Il reste persuadé que l’adjudant-chef K., qui avait accès à son fichier personnel, a transmis l’adresse à B., contre un sachet de maquereaux séchés, «en preuve d’amitié».

Fanion déchiré

Les années passent. Le légionnaire, désormais cuistot du régiment, encaisse. Jusqu’à «l’affaire des drapeaux». Longtemps, il a supporté les portraits de Poutine et Staline dans l’atelier de réparation des blindés, tout comme il a toléré en serrant les dents les tee-shirts à la gloire du maître du Kremlin de son collègue de cantine. Mais le drapeau de la Novorossia («Nouvelle Russie»), emblème des séparatistes du Donbass, affiché par l’adjudant-chef Ko. dans le club de la compagnie ne passe pas. Dans cet espace dédié à la convivialité, chaque soldat a le droit d’accrocher ses couleurs natales. «C’était comme voir un drapeau du Ku Klux Klan dans mon salon», fulmine-t-il. Discipliné, Jerdin ne cherche pas à l’enlever mais demande l’autorisation au capitaine d’ajouter un autre drapeau. Celui des Cosaques zaporogues, dont la légende guerrière est un des fondements de l’identité nationale ukrainienne. Permission accordée.

Aussitôt placardé, en janvier 2021, le drapeau provoque l’ire des sous-officiers russes, dont l’adjudant-chef Ko., qui lui ordonne de retirer son «drapeau de sale ukrainien de merde». Jerdin refuse, se prévaut du blanc-seing du capitaine. Au club, lui répond-on, ce n’est pas le capitaine qui fait la loi. Son fanion est déchiré, «devant tout le monde». Ulcéré, il refuse de signer son bulletin de sanction pour «non-respect des ordres», ce qui lui vaut d’être convoqué au rapport. Devant les gradés, il déroule le fil des brimades qu’il dit avoir subies depuis 2014. Il demande à l’officier-juriste du régiment de le défendre, mais celui-ci se déclare incompétent. Le Serbe Ka. (1), président des caporaux-chefs, sorte de délégué auprès des officiers, lui tourne le dos. «J’ai compris qu’il était pro-russe…» Isolé, il porte plainte en gendarmerie pour «injure à caractère raciste». Une hérésie pour un légionnaire, censé laver son linge sale en famille.

Mauvaise volonté de la hiérarchie russe

Le voilà à nouveau au rapport, devant le colonel cette fois. Il enregistre l’échange avec son téléphone, en cachette. On l’accuse d’avoir créé une «situation très difficile» dans le régiment. Jerdin tente d’argumenter que le drapeau Novorussia est un étendard «terroriste» et que c’est bien l’adjudant-chef Ko. qui a «ramené la guerre civile à la Légion avec son drapeau». Le haut gradé cingle : «Je m’en fous. Il pourrait y avoir la tête de Mickey dessus, ce serait pareil.» Le légionnaire tente d’expliquer qu’il se sent discriminé, évoque des rumeurs d’Ukrainiens «mis à poil» dans d’autres régiments… Et de réciter l’article 2 du code d’honneur du légionnaire : «Chaque légionnaire est ton frère d’armes, quelle que soit ta nationalité, ta race, ta religion.» Un ordre, même injuste, est un ordre, lui répond-on. «Ici, c’est comme ça» est une autre devise de la maison. «Il y a une erreur d’origine, finit par admettre le colonel. On ne doit pas mettre un drapeau plutôt qu’un autre. Mais tu as désobéi. Arrête de regarder ton nombril, […] tu nous fatigues avec ton affaire de merde.»

Jerdin échappe malgré tout au mitard. «Une victoire, d’autant qu’ils ont dû enlever leur drapeau raciste. Mais je savais qu’ils allaient se venger…» Février 2022 : les chars russes entrent en Ukraine. Dans les semaines qui suivent, la Légion décompte une soixantaine de «déserteurs». Certains partis combattre dans leur pays natal sans autorisation, d’autres, comme Jerdin, s’étant précipité aux premiers jours du conflit pour mettre à l’abri leurs familles. Pour stopper l’hémorragie, le général Alain Lardet, le «père Légion» comme on appelle son commandant, accorde quinze jours de permission aux soldats d’origine ukrainienne pour faire le nécessaire. Mais Jerdin échoue à rentrer dans les temps impartis, bloqué à la frontière par les autorités de Kyiv, qui le jugent apte à combattre, faute de certificat de la Légion. Lui pointe la mauvaise volonté de la hiérarchie russe de son régiment, qui renâcle à lui envoyer ses documents, entraînant de nouvelles sanctions disciplinaires à son retour.

En juillet, Ka., son «président» de caserne, lui intime de quitter la chambre du régiment et d’aller se trouver un logement en ville. «J’ai compris [à ce moment-là] que le conflit ethnique [n’était] pas éteint, mais avait éclaté avec une vigueur renouvelée», écrit Jerdin dans une lettre manuscrite à l’attention du procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille, chargé des affaires militaires, quelques mois plus tard.

Bidoche calcinée

Une semaine après cette injonction survient «l’affaire des steaks». Ka. l’accuse d’avoir «carbonisé» la viande, Jerdin se plaint du four défectueux. «Mais je savais qu’il faisait ça par revanche. Alors j’ai pété un câble, je l’ai insulté», explique-t-il en soulignant qu’ils ont le même grade. Ka. envoie au colonel une plainte, assortie d’une photo de bidoche calcinée. Début août, Jerdin passe deux fois au rapport et est condamné à vingt jours de prison militaire – un dortoir d’une quinzaine de lits, au centre d’une cour bordée de barbelés. Téléphones et ordinateurs y sont interdits. Le soldat refuse de s’y rendre : «Là-bas, toute communication avec l’extérieur est coupée, alors que ma femme et mes enfants sont sous les bombes !» Jerdin en appelle au père Légion, face à ce qu’il voit comme une «persécution». Au lieu de ça, son chef de corps lui envoie les gendarmes, qui le placent en garde à vue pour une nuit. Une procédure pénale est engagée contre lui pour «refus d’exécuter un ordre en temps de paix».

Exfiltré vers le 1er régiment d’Aubagne où il est condamné à quarante jours d’arrêt, il multiplie les recours. La procédure pénale est classée sans suite, mais l’implacable machine disciplinaire de la Légion tourne à plein régime. Un conseil d’enquête suggère la dégradation puis la réintégration du soldat. Le père Légion tranche dans le vif : en décembre 2022, le contrat de l’Ukrainien est tout bonnement résilié. Dans le bulletin justifiant la sentence, les autorités militaires dénoncent une «défiance manifeste vis-à-vis du commandement», alors que la Légion considère «avoir manifesté une attention toute particulière aux légionnaires d’origine ukrainienne depuis le déclenchement du conflit afin de permettre la mise en sécurité voire l’accueil dans l’urgence des familles ukrainiennes».

L’Etat-major de l’armée de Terre entérine la décision. L’entêtement du caporal-chef est décrit comme «une nouvelle insubordination, qui entache définitivement la confiance que lui accordait le commandement». Marc Boutang, son avocat, dénonce des sanctions «infondées et discriminatoires» : «On parle de quelqu’un qui a perdu son emploi pour avoir fait trop cuire des steaks. Au regard de la jurisprudence, c’est d’une sévérité inédite. Toute cette procédure va à l’encontre de la position diplomatique de la France. On ne peut pas soutenir militairement l’Ukraine face à la Russie et réserver un tel traitement à un ressortissant ukrainien au sein de notre propre armée…» Au nom du soldat, il vient de mettre la dernière main à deux recours : pour «excès de pouvoir» devant le tribunal administratif de Marseille, au sujet de son renvoi, et devant celui de Bastia pour sa mise aux arrêts.

Aujourd’hui, Mykhaylo Jerdin ne se fait guère d’illusions. «La Légion, c’est fini, je dois trouver un nouveau boulot pour ma famille, dit-il, toujours avec l’espoir de pouvoir les faire venir en France. Mais je veux la vérité au tribunal. Les fans de Poutine, c’est comme une secte dans la Légion. Il faut faire le ménage.» Trois légionnaires de son régiment ont rédigé des lettres de soutien, dont deux Russes. «Eux, ils ont suivi le code de la Légion, ils ont oublié leur pays.»

(1) Les patronymes ont été abrégés.