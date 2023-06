Ramzan Kadyrov demande de l’aide à l’Ukraine : "Je promets une récompense généreuse"

Adam Delimkhanov, cousin et bras droit de Kadyrov, est porté disparu. Ce dernier dirige une branche de la Rosgvardia, la garde nationale russe, autrement dit l’armée d’occupation de Poutine en Ukraine, composée de paramilitaires tchétchènes notamment. Il aurait été blessé dans une attaque sur la ville de Zaporijia selon le Parlement russe, où il siège lui-même, et n'aurait plus donné aucun signe de vie depuis. D’autres sources pensent que l’homme est décédé.

Ramzan Kadyrov lui-même demande donc à l’Ukraine de l’aider à retrouver son cousin. “Je n’ai pas d’autre moyen de le contacter”, implore-t-il. “Je demande aux services de renseignement ukrainiens de partager des informations sur le lieu et les positions exactes de l’attaque afin que je puisse retrouver mon cher cousin. Je promets une récompense généreuse”.