Les reliques de l'une des plus grandes batailles de l’Histoire pourraient avoir été révélées par la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine

Le week-end passé, des ossements humains ont été retrouvés sur les rives du Dniepr.

The Guardian explique ne pas avoir pu identifier de manière indépendante les images mais a interrogé plusieurs historiens pour un avis plus objectif. Selon ces derniers, les ossements qu’on voit pourraient bien être les restes de soldats décédés durant la bataille de Dniepr qui s’est déroulée en 1943.

Celle-ci opposait les soldats soviétiques aux soldats allemands. En chiffres, c’est 2,6 millions de soldats soviétiques, plus d’un million de soldats allemands, plus de 300.000 morts côté soviétique et entre 400.000 et un million côté allemand. Côté matériel, c’est aussi 5000 avions, 4500 chars et plus de 60.000 pièces d’artillerie. Cette bataille est décrite comme l’une des plus grandes de l’Histoire.

Quant au lieu où les dépouilles ont été retrouvées, il s’agirait de l’endroit où les combats ont été les plus durs lors de la célèbre bataille. Dans cette zone, “les pertes des troupes soviétiques ont varié de 30.000 à 60.000 personnes, et celles des troupes allemandes ont atteint 20.000 personnes”, a expliqué un historien.

Selon les historiens, ce sont des dépouilles allemandes qui ont été retrouvées car les Soviétiques enterraient leurs morts là où les corps des Allemands étaient “abandonnés sur place”. Lors de la construction du barrage de Kakhovka, en 1956, une partie des dépouilles a alors disparu sous l’eau.

Il ne sera cependant pas possible pour les historiens de se déplacer et aller observer ces importantes découvertes avant la fin de la guerre.