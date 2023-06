Dans un essai intitulé “Un choix difficile mais nécessaire”, Sergej Karaganov expose ses arguments, comme l’explique Het Laatste Nieuws. Il soutient que la guerre en cours a été provoquée par l’Occident pour empêcher la Russie de devenir une puissance mondiale. “L’échec de plus en plus rapide des élites occidentales” est à l’origine de cette crise, peut-on lire. Il affirme donc que l’Ukraine est utilisée comme un prétexte pour freiner la Russie.

Dans la version russe de son essai, le politologue estime pourtant qu’une victoire ne suffirait pas à rendre à la Russie son pouvoir : “La situation ne fera qu’empirer. Un cessez-le-feu est possible, mais pas la paix. Le désespoir et la colère continueront de croître, et les actions de l’Occident indiquent que nous glissons vers une Troisième Guerre mondiale, écrit-il. Celle-ci a déjà commencé et peut se transformer en un incendie, par l’incompétence des gouvernements occidentaux. Il est à peine concevable qu’il y ait des dirigeants plus raisonnables à court terme.”

Pour lui, la solution serait alors “une catharsis”, d’où l’introduction d’une attaque majeure sur l’Europe : “Le recours aux armes nucléaires peut sauver l’humanité d’une catastrophe mondiale”, avance-t-il.

”C’est la crainte des armes nucléaires qui a assuré les trois quarts de siècle de paix. Mais cette crainte a disparu et doit être ravivée”, déclare le proche de Poutine. Pour lui, sans cette menace, l’humanité est condamnée. Il veut donc faire planer ce risque au-dessus de l’Occident en espérant ne pas avoir à recourir au nucléaire.

”Nous pourrions atteindre le point où nous devrions demander à toutes les personnes de bonne volonté de fuir les maisons situées près des cibles des pays soutenant le régime marionnette de Kiev. Si elles ne plient pas, nous n’aurons d’autre choix que de les attaquer pour les ramener à la raison”.

Sergej Karaganov est le conseiller du Kremlin et a d’ailleurs poussé le président russe vers la guerre qui a lieu aujourd’hui, à travers sa doctrine. Celle-ci est basée sur la protection des Russes ethniques pour reconquérir le contrôle des anciens États soviétiques et a conduit aux invasions de la Géorgie et de l’Ukraine, comme l’expliquent nos confrères. Pour Karaganov, le désir d’un leader autoritaire est inscrit dans les gènes des Russes.