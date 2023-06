Les alliés de l’Ukraine décidés à soutenir la contre-offensive: "Plus elle reprend du territoire, plus son poids sera élevé dans les négociations"

Le ministre ukrainien de la Défense Reznikov, des commandants militaires ukrainiens et des représentants de l’industrie de l’armement étaient également à cette réunion à l’Otan, qui se prolonge ce vendredi par une réflexion sur l’état de la dissuasion nucléaire.

Kiev n’en est qu’aux premiers jours de son offensive pour récupérer les territoires conquis par l’armée russe et les séparatistes du Donbass, mais affirme avancer. Son armée a repris “plus de 100 kilomètres carrés” en une semaine de combats, a assuré jeudi un responsable de l’état-major de l’armée ukrainienne, Oleksïï Gromov.

À lire aussi

Paradoxalement, les Ukrainiens avancent dans la région orientale de Donetsk, séparatiste depuis 2014, et moins dans les territoires conquis par les Russes depuis l’invasion de l’an dernier.

guillement Plus l’Ukraine peut reprendre du territoire dans cette contre-offensive, plus son poids sera élevé à la table des négociations.

L’Otan soutient l’offensive, non seulement sur le principe que Kiev doit retrouver sa souveraineté territoriale, mais aussi pour amener Vladimir Poutine à négocier. “Il n’y a pas de signes que la Russie se prépare à la paix, ou à de vraies négociations”, dit le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg. “Mais nous savons que plus l’Ukraine peut reprendre du territoire dans cette contre-offensive, plus son poids sera élevé à la table des négociations”.

À lire aussi

Comme d’habitude, les États-Unis ont ouvert le bal des contributions en annonçant le 13 juin une nouvelle rallonge de 325 millions de dollars, comportant la livraison à Kiev de missiles sol-air Stinger et Javelin, de véhicules Bradley et d’équipements de communication. Mais le cœur de l’aide américaine, à ce stade, est la fourniture de munitions : plus de 22 millions de cartouches d’armes légères, des obus de 105 et 155 mm ou des missiles sol-air.

D’autres pays, dont la Belgique, menés par les Pays-Bas et le Danemark, ont proposé de former des pilotes ukrainiens de F-16 à partir de cet été. “C’est important et cela nous permettra, à un stade ultérieur, de prendre également des décisions pour livrer des avions de combat de 4e génération, comme par exemple des F-16”, précise M. Stoltenberg.

Par ailleurs, une ligne de crédit d’un milliard de dollars a été adoptée pour acheter des munitions de 155 mm car les alliés doivent aussi réalimenter leurs propres stocks afin d’éviter de se trouver en état de fragilité en cas de conflit majeur.

Les alliés semblent déterminés à aider Kiev sur le long terme et entendent faire approuver au sommet de l’Otan, prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius (Lituanie), un plan pour fournir de la sécurité à l’Ukraine. Pour le moment, la majorité des pays membres de l’Alliance estiment que l’Ukraine ne peut pas rejoindre l’organisation tant qu’elle est en guerre.