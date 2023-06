Le cardinal Zuppi est envoyé par le pape François pour faire de la médiation entre les Russes et Ukrainiens. Mais quelle est sa mission exacte ? “Il ne s’agit pas vraiment d’une médiation mais d’une mission d’écoute. Le cardinal Zuppi a rencontré il y a deux semaines à Kiev la société civile […] Il est prévu qu’il aille à Moscou, la date n’a pas encore été rendue publique.”

Le haut dignitaire a de l’expérience dans les processus de paix, puisqu’il a notamment été impliqué dans les négociations pour le Mozambique dans les années 90. “Il a des capacités extraordinaires de médiateur. C’est un homme avec beaucoup d’empathie et d’humour mais il a aussi une intelligence politique rapide”, explique Jan De Volder.

Quelle est la valeur ajoutée des religions dans ce genre de situation ? “L’Église catholique a mûri, surtout le siècle dernier. Elle privilégie la paix et la voix de la négociation. Le conflit en Ukraine a un aspect culturel et religieux qu’on ne voit pas forcément”, appuie le théologien.

Si pour certains, il ne faut pas parler avec les Russes et plus particulièrement Poutine, Jan De Volder justifie que c’est bien évidemment une logique de guerre qui veut qu’on isole l’autre partie. “Il y a un agresseur qui est la Russie, qui a envahi un pays […] 'Où sont les voies d’issues si on veut éviter la guerre totale ', il y a un engrenage très dangereux comme la destruction du barrage”, selon Jan De Volder.