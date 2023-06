Vladimir Poutine songe à quitter la Russie pour rendre visite à un pays membre de l’OTAN

On le sait, le président russe a déjà vivement critiqué l’OTAN dont la Turquie est membre, qui défend les intérêts de l’Ukraine dans ce conflit, fournit des armes et sanctionne la Russie. Middle East Eye, rapporte que le président Erdogan se serait entretenu avec Vladimir Poutine et Zelensky et aurait proposé la création d’une commission internationale chargée d’enquêter sur la destruction du barrage ukrainien de Kakhovka.

Les deux chefs d’État s’étaient rencontrés en juillet 2022 à Téhéran en Iran avec le président iranien Ebrahim Raisi afin de discuter d’une éventuelle alliance face à un “Occident galvanisant” après que les troupes russes ont envahi l’Ukraine le 24 février 2022.

Vladimir Poutine a quitté la Russie seulement deux fois depuis le début du conflit. La première fois en juin 2022 au Tadjikistan et au Turkménistan pour aller à la rencontre des chefs d’État de ces deux pays dans le cadre du sixième sommet de la mer Caspienne.