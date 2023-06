”L’OTAN, bien sûr, est entraînée dans la guerre en Ukraine, de quoi parlons-nous ici ?”, a déclaré le président russe lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg vendredi. “Les livraisons d’armes lourdes à l’Ukraine se poursuivent, et l’OTAN envisage maintenant de donner des avions à réaction à l’Ukraine” poursuit-il. Vladimir Poutine faisant référence à la livraison d’avions de combat F-16 par certains membres de l’organisation.

Vladimir Poutine a aussi affirmé que des chars occidentaux ont été détruits par l’armée russe, “y compris des Léopards” a-t-il précisé. “Et s’ils sont basés à l’étranger, mais utilisés dans les combats, nous verrons comment les frapper, et où nous pouvons frapper ces moyens qui sont utilisés contre nous dans les combats” a déclaré le président russe avant d’ajouter : “Il y a là un grave danger d’entraîner l’OTAN dans ce conflit militaire”.

Poutine s’est ensuite attardé sur la question du nucléaire : “les armes nucléaires sont créées pour garantir notre sécurité au sens large et l’existence de l’État russe” a-t-il affirmé. “Par ailleurs, nous disposons de plus d’armes de ce type que les pays de l’OTAN. Ils le savent et ils continuent à pousser à la négociation sur la réduction”.