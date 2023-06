Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir reconquis 8 localités en deux semaines de contre-offensive

Moscou ne cesse de marteler que l’offensive en cours de l’Ukraine sur les positions occupées par les Russes est un échec. Kiev a indiqué la semaine passée avoir libéré sept de localités et 100 kilomètres carrés, essentiellement sur le front sud.

Sur le front Est, “l’intensité générale de combats a baissé la semaine passée” et l’armée ukrainienne “a avancé dans plusieurs directions”, a-t-elle assuré sans donner de détails. L’armée ukrainienne a par ailleurs indiqué avoir abattu les quatre missiles de type Kalibr et les quatre drones explosifs de fabrication iranienne lancés par la Russie pendant la nuit. “Les tirs de missiles ont été effectués depuis un sous-marin dans la mer Noire et ceux de drones, depuis la côte est de la mer d'Azov.

Selon les analystes militaires, l’Ukraine n’a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive, et teste encore actuellement le front pour en déterminer les points faibles de la défense russe.