Guerre en Ukraine: les images d'un véhicule suspect dévoilées, quelques jours avant la destruction du barrage de Kakhovka (PHOTOS)

Rapidement, l'Ukraine et la Russie se sont renvoyées la responsabilité de la destruction de cette installation capitale de la région. Zelensky a affirmé qu'il s'agissait d'un "acte de terreur russe" et que les forces armées du Kremlin devaient "être tenues pour pleinement responsables". "La Russie est coupable d'un écocide brutal", a-t-il également déclaré, tandis que Moscou dénonçait "un acte barbare" et "de sabotage" de la part de l'Ukraine. Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Kiev a fait exploser le barrage pour "priver d'eau la Crimée", annexée par Poutine en 2014.

Des enquêtes sont encore en cours pour déterminer qui est responsable de la destruction. Il semble cependant clair qu'une explosion est à l'origine de l'effondrement de la structure, et non pas un problème de vétusté ni des dommages liés aux bombardements réguliers dans la région. En effet, l'institut de sismologie norvégien Norsar a détecté avec certitude une déflagration au moment où le barrage a été détruit.

Mais qu'est-ce qui a causé cette explosion ? Des images captées par un drone quelques jours avant les dégâts pourraient amener de nouvelles informations. Les photos, dévoilées par l'agence AP et prises le 28 mai, montrent une voiture garée sur le barrage. Son toit est détruit et on voit qu'elle contient de gros barils, qui pourraient être remplis d'explosifs.

Reste à savoir si ce véhicule est bien la cause de la destruction de l'installation ukrainienne, et à qui il appartient. Un rapport d'experts internationaux épaulant les enquêteurs ukrainiens vient en tout cas de livrer une première conclusion à ses recherches (basées sur des photos satellites, vidéos, etc). Elle indique qu'il est "très probable" que le barrage ait cédé à cause d'explosifs placés par les Russes.