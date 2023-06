A 77 ans, la "grand-mère qui défie le Président" s'en est pris une énième fois à Vladimir Poutine, à sa manière

Le 12 juin dernier, trente-trois ans après la proclamation de son indépendance par un parlement démocratiquement élu en 1990, la Russie célébrait discrètement sa fête nationale. Pas de rassemblement de foule ni de défilé militaire sur la place Rouge, la plupart des blindés et autres soldats étant coincés plus au sud. Vladimir Poutine s'est adressé à sa population lors d'une fastueuse remise de prix organisée au Kremlin, où il a essentiellement évoqué "la grandeur et la gloire de la Patrie".