Droits des enfants et conflits: l'ONU ajoute la Russie sur sa "liste de la honte"

"Je suis consterné par le nombre élevé de graves violations commises contre les enfants en Ukraine après l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie", indique-t-il.

Selon le rapport qui a été distribué jeudi aux membres du Conseil de sécurité, l'ONU a confirmé le nombre 477 enfants tués en Ukraine en 2022, dont 136 morts attribuées aux forces russes et groupes affiliés et 80 aux forces armées ukrainiennes, et 909 cas d'enfants mutilés, dont 518 attribués aux forces russes et groupes affiliés et 175 aux forces ukrainiennes.

Si les forces armées ukrainiennes ne sont pas ajoutées dans l'annexe listant les responsables des violations, surnommée "liste de la honte", le rapport adresse toutefois un avertissement à l'Ukraine, "en raison du nombre d'enfants tués et mutilés et des attaques contre les écoles et les hôpitaux".

"Je serai particulièrement attentif à cette situation dans mon prochain rapport", prévient le secrétaire général.

Malgré les demandes répétées d'organisations de défense des droits de l'Homme, Israël n'a pas été ajouté à la "liste de la honte".

"Je note une baisse significative du nombre d'enfants tués par les forces israéliennes, y compris dans des frappes aériennes, comparé à mon précédent rapport", indique Antonio Guterres, qui se dit malgré tout toujours "très préoccupé par le nombre d'enfants tués et mutilés par les forces israéliennes".

Selon le rapport, 42 enfants ont été tués en 2022 par les forces israéliennes, contre 78 en 2021.