Guerre en Ukraine: le pont frappé par Kiev entre la Crimée et une zone occupée n'est plus utilisable

"Pendant les 15 à 20 jours qui viennent, voire plus, le temps que des travaux soient menés et qu'on détermine ce qu'on peut faire, le pont n'est plus utilisable pour la circulation", a-t-il ajouté.

Le pont de Tchongar, constitué de deux routes parallèles reliant la Crimée à la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, a été touché par une frappe dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'ouvrage se trouve sur la route la plus directe entre la Crimée et Melitopol, l'une des plus grandes villes prises par les Russes dans le sud de l'Ukraine.

La Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, sert de base arrière aux forces russes, notamment pour l'envoi de renforts et la maintenance d'équipements.

Les quelques ponts reliant la Crimée au sud occupé de l'Ukraine sont donc essentiels à la conduite des opérations militaires russes, en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes dans le sud et l'est du pays.

Jeudi, un membre de l'administration ukrainienne de Kherson, Iouriï Sobolevskiï, a estimé que les dégâts infligés au pont de Tchongar étaient "un coup porté à la logistique militaire" russe.