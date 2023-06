Le chef de Wagner lance une rébellion armée en Russie: "Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000"

"On continue, on ira jusqu'au bout", a lancé Evguéni Prigojine dans un message audio sur Telegram. "Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route".

"Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000. Et après il y en aura encore 25.000. Parce que nous mourons pour la patrie, nous mourons pour le peuple russe qu'il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile", a-t-il martelé par la suite.

Il a annoncé que ses forces, jusqu'à présent déployées en Ukraine, avaient traversé la frontière russe et étaient entrées dans la ville de Rostov (sud). Il a aussi assuré que ses troupes avaient abattu un hélicoptère russe qui avait "ouvert le feu sur une colonne civile".

7H25: Prigojine dit être au QG militaire de Rostov, et contrôler des sites militaires

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a affirmé être samedi matin dans le quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov, centre clé pour l'assaut russe contre l'Ukraine, et avoir pris le contrôle de sites militaires, dont un aérodrome.

"Nous sommes au QG, il est 07H30 du matin" (06H30 HB), a dit Evgueni Prigojine dans une vidéo diffusée sur Telegram, "les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome", ajoute-t-il, alors que derrière lui marchent des hommes en uniforme.

6H15: la région de Rostov appelle la population à ne pas sortir

Le gouverneur de la région russe de Rostov, voisine de l'Ukraine, a appelé dans la nuit de samedi la population à rester chez elle face à la rébellion du groupe armé Wagner qui a affirmé être entré dans la capitale régionale éponyme.

"Les forces de l'ordre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des habitants de la région. Je demande à tous de garder le calme et de ne pas sortir de la maison sauf nécessité", a écrit Vassili Goloubev sur Telegram.

Les autorités ont ensuite appelé les habitants de la capitale régionale à ne pas se rendre en centre-ville. Des images et des publications en ligne font état d'hommes en armes aux abords de bâtiments officiels.

05H10: Nouvelles frappes russes nocturnes sur plusieurs villes d'Ukraine

La Russie a lancé dans la nuit de samedi une nouvelle salve de missiles sur l'Ukraine, faisant des dégâts et des victimes, selon les autorités ukrainiennes.

À Dnipro, dans le centre, "plusieurs maisons ont été complètement détruites. Il y a un énorme cratère après l'explosion. Il y a des victimes", a dit sur Telegram le maire Borys Filatov. À Kiev, le chef de l'administration militaire de la capitale, Serguiï Popko a affirmé que la défense antiaérienne avait détruit "plus de vingt missiles dans l'espace aérien autour de Kiev". Des débris sont cependant retombés, provoquant des destructions et un incendie dans un immeuble de 24 étages. Selon la même source, il y a au moins deux blessés À Kharkiv, selon le gouverneur régional, Oleg Syniegoubov, une conduite de gaz a été détruite, provoquant un incendie, sans faire de blessés.

3H55: Le chef de Wagner affirme que ses forces ont abattu un hélicoptère militaire russe

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, qui a engagé une rébellion armée contre l'état-major russe, a affirmé dans la nuit de samedi que ses forces ont abattu un hélicoptère militaire russe.

"À l'instant, un hélicoptère a ouvert le feu sur une colonne civile, il a été abattu par les unités de Wagner", a dit Evguéni Prigojine dans un nouveau message audio, sans préciser le lieu de l'incident. L'AFP n'était pas en mesure de confirmer la véracité de ces propos. Précédemment, M. Prigojine avait affirmé dans un autre message audio que le chef d'état-major, Valéri Guérassimov avait donné l'ordre de bombarder les unités de Wagner, alors même que celles-ci circuleraient parmi des véhicules civils.

3H04: L'opposant russe Khodorkovski appelle à "aider" le chef de Wagner contre le régime de Poutine

L'opposant russe et homme d'affaires en exil Mikhaïl Khodorkovski a appelé samedi à aider le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, en rébellion contre l'armée russe, pour combattre le régime de Vladimir Poutine.

"Oui, même le diable il faudrait l'aider s'il décidait d'aller contre ce régime! (...) Si ce bandit (M. Prigojine) veut déranger l'autre (M. Poutine, ndlr), c'est pas le moment de faire la grimace, là maintenant il faut aider", a-t-il écrit sur Telegram.

2H10: Wagner jure d'"aller jusqu'au bout"

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, qui s'est rebellé contre le commandement militaire russe, a juré samedi d'"aller jusqu'au bout" et de "détruire tout ce qui sera mis" sur sa route, affirmant que ses troupes sont entrées sur le territoire russe.

"On continue, on ira jusqu'au bout", a dit Evguéni Prigojine dans un message audio sur Telegram, après avoir annoncé que ses forces "ont passé (...) la frontière de l'État" russe alors qu'elles étaient déployées en Ukraine. M. Prigojine affirme disposer de 25.000 combattants. Les services de sécurité russes (FSB) ont ouvert vendredi une enquête pour "appel à la mutinerie armée" après l'appel du chef du groupe Wagner à se soulever contre le commandement militaire, qu'il accuse d'avoir bombardé ses hommes.

1H30: Russie: les services de sécurité accusent le chef de Wagner d'appeler à la guerre civile

Les services de sécurité russes (FSB) ont accusé vendredi le patron du groupe paramilitaire Wagner d'inciter à la guerre civile en appelant au soulèvement contre l'état-major, et exhorté ses hommes à lui désobéir et à procéder à son arrestation.

"Les déclarations et les actes de Prigojine sont en réalité un appel à déclencher un conflit civil armé sur le territoire de la Russie (...) Nous appelons les combattants du groupe paramilitaire Wagner à ne pas commettre d'erreur irréparable, à stopper les actions par la force contre le peuple russe, à ne pas mettre en œuvre les ordres criminels et traîtres de Prigojine et à prendre des mesures pour l'arrêter", a déclaré le FSB, cité par les agences de presse russes.

"Les allégations diffusées au nom d'Evguéni Prigojine n'ont aucun fondement. En lien avec celles-ci, le FSB (services de sécurité russes) a ouvert une enquête pour appel à la mutinerie armée", a indiqué le Comité national antiterroriste de Russie, dans un communiqué cité par les agences de presse russes. Le président russe Vladimir Poutine "est informé de tous les événements autour d'(Evguéni) Prigojine. Les mesures nécessaires sont en train d'être prises", a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence étatique Tass.

Au préalable, le patron de Wagner avait affirmé que des frappes russes avaient fait un "très grand nombre de victimes" dans les rangs de son groupe. "Ils ont mené des frappes, des frappes de missiles, sur nos camps à l'arrière. Un très grand nombre de nos combattants ont été tués", a dit Evguéni Prigojine dans un message audio.

Il a promis de "répondre" à ces attaques ordonnées, selon lui, par le ministre russe de la Défense, soulignant qu'il ne plaidait pas pour un "coup d'État militaire" mais qu'il voulait une "marche pour la justice".