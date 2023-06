Rébellion du groupe Wagner : Prigojine pousse l’élite à choisir son camp

À lire aussi

Depuis février 2022, tous rêvaient secrètement de pouvoir s’extirper de cette fuite en avant aux allures de mission de suicide collectif pour ne pas couler avec Vladimir Poutine. L’occasion manquait, Evgueni Prigojine estime certainement qu’il leur en offre une sur un plateau en déstabilisant le pouvoir. Mais les membres de cette fameuse élite n’oublient pas le sort que le chef de Wagner leur réserve. Ils ont bien entendu ses longues diatribes nationalistes contre ceux qui pilleraient la Russie au détriment des Russes. Samedi encore, la partie visible de cette élite s’est prononcée en faveur de Vladimir Poutine : mieux vaut un système stable mais dur, qu’une instabilité qui leur ferait perdre roubles et pouvoir. Pour rappeler qui il est, le président russe a tout poussé son général Sourovikin à faire une vidéo, dès vendredi soir, dans laquelle il appelait Prigojine à revenir à la raison. Puis il a poussé les gouverneurs et politiciens du pays à réaffirmer leur soutien au Kremlin. Enfin, le président Biélorusse, Alexandre Loukachenko, et une partie des leaders des pays d’ex-URSS d’Asie Centrale, ont également appelé à rester groupés derrière Vladimir Poutine. Le président est allé jusqu’à appeler le turc Recep Tayyir Erdogan, samedi, pour le pousser à appeler au maintien d’une stabilité politique.

Mais de son côté, engagé dans un combat à mort contre l’ensemble de l’État russe, Evgueni Prigojine n’a rien voulu entendre. Au contraire, lui aussi a voulu montrer qu’il n’était pas seul. Tout d’abord, un tel affront envers le Kremlin a difficilement pu se faire sans un soutien interne. Soit, Prigojine connaît l’état des troupes russes et de leurs gradés, ainsi que leur moral, sur le bout des doigts. Car lui, contrairement au chef du Kremlin, ne s’informe pas via des rapports tronqués envoyés par l’armée et les services. Doublé d’un usage de ses miliciens et d’un appel à la mobilisation des vétérans de sa société, ce soutien actif ou passif qu’il s’attendait à recevoir de l’armée, l’a certainement poussé à passer à l’acte. Mais l’homme, qui n’a cessé d’attaquer l’élite russe a probablement été soutenu par un de ces membres pour s’assurer de la “bonne” réaction des différents services de renseignement à son encontre. Un nom circulait samedi, celui d’Igor Setchine, le grand patron de la société pétrogazière “Rosneft”. Les deux hommes se seraient parlés à plusieurs reprises ces derniers jours. Proche du FSB, celui-ci sait certainement à quel point les agents des services de renseignement ont peu goûté leurs missions dangereuses en Ukraine.

Quelle que soit la suite des événements, et l’on sait que les putsch réussissent rarement, Vladimir Poutine se retrouve dans une situation fort désagréable. Car ce combat interne qu’il s’affairait certainement à gérer discrètement depuis des mois, est arrivé aux yeux du public. Les Russes semblaient, samedi, indifférents face à cette guerre qui n’est pas la leur. A Moscou, on filmait les blindés depuis les terrasses de la capitale, vendredi soir, pour les montrer sur les réseaux sociaux, comme un événement exotique.

A Rostov sur le Don, d’où a commencé le soulèvement, les habitants éberlués par le déploiement de force des Wagner, en sont arrivés à faire des séances photo sur les tanks. La population voit ces événements avec distance, car cela fait 23 ans que Vladimir Poutine s’emploie à les éloigner des choses politiques. Or, ce combat entre un dictateur et son élite relève bel et bien, pour les Russes, d’un événement de politique qui ne les regarde pas. Mais la situation est anxiogène, les Russes pourraient vite ressentir le besoin de s’en remettre au premier qu’il leur promet un retour à la normale, fin de la guerre en Ukraine compris.