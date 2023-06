Les Etats-Unis vont prendre de nouvelles "mesures" contre le groupe Wagner en Afrique

Le responsable s'est refusé à détailler ce que seraient ces sanctions mais a précisé que cela n'était pas lié avec la mutinerie avortée du week-end dernier du chef du groupe Wagner en Russie ou la guerre en Ukraine.

Le groupe paramilitaire russe est de plus en plus actif en Afrique, notamment au Mali et en Centrafrique.

Les Etats-Unis devaient annoncer ces mesures en début de semaine mais ont décidé de les reporter un peu afin de ne pas paraître prendre parti dans la crise qui s'est déroulée ce week-end en Russie. "Nous pensons que là où va Wagner, il sème la mort et la destruction dans son sillage", a déclaré le porte-parole, en "enjoignant les gouvernements en Afrique ou ailleurs à cesser toute coopération avec Wagner".

Le Bélarus a annoncé l'arrivée mardi du patron du groupe paramilitaire, Evguéni Prigojine, dans le cadre d'un accord ayant mis fin à sa rébellion en Russie. La décision du dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko d'accueillir M. Prigojine reflète "une nouvelle fois le fait qu'il met les intérêts du (président russe) Vladimir Poutine et les intérêts du Kremlin avant ceux de son peuple", a commenté M. Miller.

500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

Le ministère américain de la Défense a annoncé mardi une nouvelle tranche d'aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant notamment des munitions pour les défenses antiaériennes et des véhicules blindés, selon un communiqué. La nouvelle livraison devrait notamment inclure une cinquantaine de véhicules blindés Bradley et Stryker, des munitions pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et les systèmes d'artillerie Himars, ainsi que du matériel de déminage, détaille le Pentagone.

L'annonce intervient alors que Kiev mène actuellement sa contre-offensive contre les forces russes occupant son territoire, sur lequel elles ont érigé de nombreuses lignes de défense, et tandis que Moscou est ébranlé par la rébellion avortée ce week-end du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine.

Dénonçant des bombardements de l'armée russe sur ses troupes, les combattants de Wagner ont marché sur Rostov, où ils ont pris le contrôle d'un QG de l'armée, puis ont poursuivi leur route vers Moscou, avant de rebrousser chemin samedi, semant la confusion et le doute quant à la crédibilité du Kremlin.

Le président russe Vladimir Poutine a toutefois affirmé, plus tôt mardi, qu'il n'a "pas eu à retirer les unités de combat de la zone de l'+opération militaire spéciale+", façon dont Moscou désigne sa guerre en Ukraine, pour les redéployer en Russie pendant la mutinerie.

La tranche d'aide militaire américaine annoncée mardi vise à "soutenir les opérations de contre-offensive de l'Ukraine, renforcer ses défenses aériennes pour aider l'Ukraine à protéger son peuple (...) et d'autres équipements pour aider l'Ukraine à repousser la guerre d'agression de la Russie", indique le ministère dans son communiqué.

L'Ukraine mène depuis début juin une contre-offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou dans l'Est et le Sud, revendiquant à ce stade la reprise d'une dizaine de localités.