"Cette rébellion de Wagner, c’est le début de la fin pour Poutine"

Est-ce que vous pensez qu’Evgueni Prigojine est fini ?

Oui, je pense que c’est sûr. Mais ce qui m’a énormément frappé, c’est ce qu’avait analysé, il y a seulement dix jours, le média russe indépendant Meduza, basé en Lettonie. On sait que Poutine est paranoïaque, qu’il joue sur le système de "diviser pour mieux gouverner", qu’il n’a confiance en personne, ni dans le FSB, ni en l’armée, ni dans les forces de sécurité. Mais pour Meduza, le choix de Poutine de laisser Prigojine devenir aussi puissant, y compris en dépit de ses sorties et critiques furibondes et de plus en plus invraisemblables, était calculé, parce qu’il avait besoin de se constituer une vraie garde prétorienne pour le protéger et que Prigojine allait jouer ce rôle. Mais, dix jours après cet article, on se trouve dans une situation totalement différente. Même si les Américains avaient déjà envisagé que Prigojine puisse jouer à un moment donné un rôle presque révolutionnaire.

Donc Prigojine a perdu ?

Ce qu’on peut dire, c’est que Prigojine a perdu, mais que Vladimir Poutine a perdu encore davantage parce que maintenant, c’est vraiment le début de la fin de son pouvoir en Russie. Ça c’est sûr. Attention, on ne peut pas parler d’une tentative de coup d’Etat, mais bien d’une mutinerie, et on sait très bien qu’historiquement les mutineries ne marchent pratiquement jamais. C’est très rare qu’une mutinerie arrive à abattre un régime. En même temps, ce que nous savons aussi très bien, c’est qu’une révolution ne dépend pas vraiment des révolutionnaires, elle dépend bien plus de la faiblesse ou du manque de confiance des dictateurs, des élites des régimes.

Ce moment est important. Poutine a toujours eu très conscience de l’importance de la place de la guerre civile russe (entre 1917 et 1921) dans la mémoire collective. C’est une mémoire très puissante. Après la mort de Staline, en 1953, on a vu des foules entières pleurer, y compris des victimes qui avaient souffert sous le régime stalinien, mais ces larmes étaient provoquées par la peur d’un retour à une guerre civile. Parce que cette période a été d’une cruauté, d’une horreur épouvantable. La destruction, le sadisme, tout cela a traumatisé le pays.

En évoquant 1917, Poutine a été assez habile, il s’est placé des deux côtés, celui des dirigeants et celui du peuple. Mais il penche idéologiquement vers les Russes blancs, les opposants à la révolution. Il reprend l’idéologie véhiculée par ces Russes blancs exilés, d’une Sainte Russie orthodoxe, d’un empire russe, slave, qui s’étend de Vladivostok à Lisbonne, et l’idéologue dont il est proche, Alexandre Douguine, véhicule les mêmes idées. De notre point de vue, c’est une idée grotesque, mais qui a une place importante en Russie, pas pour la majorité je pense, mais certainement pour Poutine et son entourage.

Mais il se range du côté des perdants de la révolution de 1917, les Russes blancs ?

C’est sûr, mais quelquefois, dans une guerre civile, ce sont les perdants dont les idées persistent le plus longtemps sur le long terme. On a vu ça avec la guerre d’Espagne et aussi la guerre civile russe. Mais le fait même d’avoir parlé de guerre civile est un signe de faiblesse. Que Poutine ait appuyé sur ce bouton est, dans les circonstances actuelles, assez significatif. Même s’il exagère, la guerre civile est quelque chose qui traumatise Poutine lui-même.

Et vous pensez que Poutine est traumatisé par le coup de force de Prigojine ?

Poutine sait très bien que c’est l’apathie qui permet aux révolutions de gagner. Dans les moments clés, les gens préfèrent attendre, voir comment la situation évolue, ils préfèrent se retenir de prendre position tant qu’ils ne sont pas sûrs de voir de quel côté va pencher la balance. Ce moment est clé. Or, le simple fait qu’il n’y ait pas eu de réelle résistance face à l’avancée de Wagner, ni à Rostov, ni à Voronej, ni à Lipetsk, est frappant. Prigojine a sans doute lui-même été étonné par son avancée éclair sans résistance, par son succès temporaire, et a sans doute compris que tout cela pourrait échapper à son contrôle. Peut-être a-t-il paniqué quand il a vu qu’il approchait de Moscou, même s’il est impossible de se mettre dans sa tête à ce moment précis. Je pense qu’il ressentait alors un stress immense en se rendant compte qu’il était allé aussi loin, et qu’il lui fallait trouver rapidement une forme de solution à cette crise.

Et Vladimir Poutine ?

Lui aussi a été surpris par la non-résistance à l’avancée de Wagner. De toute cette séquence folle, le plus révélateur a été sa très courte adresse à la nation, alors que les troupes de Wagner avançaient vers Moscou. Comme je l’ai dit plus haut, Prigojine et Poutine ont perdu tous les deux, mais c’est bien plus désastreux pour le régime russe qui a perdu prestige, pouvoir et influence à cet instant précis. Bien entendu, cela ne veut pas dire que Poutine va disparaître soudainement dans les prochains jours, mais je pense que cela signifie que c’est le début de la fin pour lui. Parce que les gens comprennent parfaitement qu’il n’est pas assez fort. Et on sait très bien que, pour la Russie, pour un pays aussi vaste, la justification de l’autocratie, de la dictature, qu’elle soit sous les tsaristes, ou sous les communistes soviétiques ou de nos jours sous des gangsters ou criminels, dépend de la détermination du dirigeant à imposer sa force. Les gens l’ont parfaitement perçu, les discours de Poutine sont un révélateur de l’ébranlement de sa détermination, de sa confiance.

Voyez-vous vraiment un parallèle avec 1917 ou plutôt 1905, première tentative échouée de révolution ?

Je ne dresserais pas de parallèle. Mais lorsque la confiance des élites dirigeantes est ébranlée, les choses commencent à changer. C’est une règle générale qui est avérée. En 1905, on a assisté à un premier soubresaut révolutionnaire et il est rapidement devenu clair que le risque d’une réelle révolution, plus tard, était présent. Mais il était impossible, déjà à l’époque, de prédire quand elle se produirait, si elle interviendrait alors que la Première Guerre mondiale n’était même pas achevée, ou après. L’histoire n’est pas un mécanisme de prévisions, mais, en même temps, on doit tirer les leçons du passé et il existe suffisamment de signes du passé pour suggérer aujourd’hui que la confiance de l’élite dirigeante du Kremlin a certainement été ébranlée.

Il y a un élément très différent de la période soviétique, c’est qu’il n’y a aucune méthode ou aucune chaîne claire de commandement qui pourrait désigner un successeur à Poutine, si on décidait qu’une nouvelle tête était nécessaire au sommet. Cela risque d’être un vrai problème. A l’époque soviétique, il y avait une forme de clarté pour les remplacements des dirigeants. Il y avait un comité central, un Politburo qui, le jour venu, prenait une décision et envoyait le dirigeant affaibli "soigner ses problèmes de santé dans un sanatorium" et c’était réglé. Et le dirigeant suivant était choisi parmi les membres du Politburo. Mais Vladimir Poutine a personnalisé et concentré le pouvoir entre ses mains, il existe le Conseil national et le reste, mais ce n’est pas tout à fait la même chose. Ce qui rend la situation beaucoup plus volatile et beaucoup moins prévisible. Et donc potentiellement très dangereuse.

Vous pensez, comme l’a évoqué Poutine, qu’il existe un réel risque de guerre civile ?

Rien que le fait d’évoquer le risque d’une guerre civile dans son discours revient à admettre que ce risque existe. Et c’est en soi un incroyable aveu de faiblesse. Et en même temps, il l’utilise comme une menace sur la population russe, en exploitant cette mémoire collective, cette horreur de ce qu’il s’est produit entre 1917 et 1921. Il tente d’unifier le pays dans la peur. C’est un jeu dangereux auquel il joue.

L’envoi de Prigojine à Minsk, l’utilisation de Loukachenko pour présenter un accord, la possible intervention de la Chine dans cet accord, tout cela renforce cette impression du pire. Le pouvoir n’est plus concentré uniquement au Kremlin. Le pouvoir de la Russie a tellement diminué qu’elle est désormais obligée de regarder derrière son épaule vers Pékin. C’est pourquoi, d’ailleurs, qu’en dépit des récentes discussions sur le sujet, l’usage de la force nucléaire par Poutine est fortement improbable. Le président Xi Jinping est horrifié par l’idée de l’usage de n’importe quel engin nucléaire, parce que, de son point de vue, cela perturberait l’ordre des choses en Extrême-Orient et autour de Taiwan. Après, on ne peut jamais écarter le risque qu’un Poutine aux abois et désespéré fasse quelque chose de stupide. C’est une option, mais je n’y crois pas. La pression de la Chine et le besoin qu’en a la Russie, devenue désormais le partenaire junior de l’alliance des autocraties dans le monde, empêcheront une action inconsidérée de Moscou.

Et tout ça est le résultat de l’invasion de l’Ukraine il y a 16 mois ?

Absolument. Poutine s’est tiré une balle dans le pied, mais aussi dans celui de son propre pays en le plaçant dans cette position très dangereuse. Alors qu’en fait, avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie prenait de plus en plus de poids économiquement et ce pouvoir aurait pu être utilisé comme un puissant instrument de soft power. Mais un mélange de pure arrogance et de complète incompréhension de ce qui l’attendait sur le terrain lui a fait perdre tout sens de jugement. Cette décision d’envahir l’Ukraine a eu des contre-effets catastrophiques. Quand les choses commencent à bouger, comme on l’a vu avec la chute de l’Union soviétique, les changements peuvent être très rapides. C’est difficile à dire, mais le glacier a commencé à bouger. Maintenant, combien de temps il prendra à se désintégrer, cela reste à voir. Cela peut prendre des jours, des mois ou des années. Mais, instinctivement, j’aurais tendance à penser que cela ne prendra pas des années.

