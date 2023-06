Mutinerie de Prigojine : "Loukachenko a redoré son image mais il ne fait qu’accroître sa dépendance à Moscou"

L’hôtel Green City, planté en périphérie de Minsk, propose des chambres modernes et impersonnelles, aux moquettes et couvre-lits verts, avec vue plongeante sur le parking et le McDonald’s. On y aurait vu Evgueni Prigojine lundi 26 juin, selon la chaîne Telegram Brief. D’autres internautes, adeptes des sites de tracking aérien, estiment que le patron de Wagner aurait débarqué dans la capitale bélarusse ce mardi à 7h40, quand un Embraer Legacy 600 qui lui appartiendrait, a atterri à l’aérodrome de Machulishchy en provenance de Rostov. Ce mardi 27 juin, c’est l’autocrate local Alexandre Loukachenko qui a annoncé qu’il serait déjà dans le pays. En réalité, la localisation exacte d’Evgueni Prigojine reste un mystère, mais tous les regards sont logiquement tournés vers le Bélarus.