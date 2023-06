Guerre en Ukraine: l'armée belge dépêche une compagnie de combat et 300 personnes en Roumanie

Le gros du détachement belge partira pour sa part mardi prochain, a précisé le service de presse du département dans un communiqué.

Le détachement belge, baptisé en jargon un "Combined Arms Tactical Subgroup" (CATSG) se compose de quelque 300 soldats, dont environ 130 fantassins provenant du bataillon Libération-5e de Ligne (l'unité "pilote", provenant de Bourg-Léopold, dans le Limbourg), équipés notamment de véhicules de combat AIV ( "Armoured Infantry Vehicles") Piranha. Ils sont renforcés par des spécialistes du 11e bataillon de génie de Burcht, près d'Anvers, du 10e groupe des systèmes de communication et d'information (CIS) de Bourg-Léopold, du bataillon d'artillerie de Brasschaat, du 23e bataillon médical, caserné sur plusieurs sites, et d'une section de reconnaissance - une vingtaine de personnes - luxembourgeoise.

Le soutien logistique est assuré par un détachement dirigé par le 18e bataillon logistique de Bourg-Léopold, a encore indiqué la Défense.

À lire aussi

La Belgique fournit, en alternance avec les Pays-Bas, un complément aux unités - surtout françaises - composant le groupement tactique déployé en Roumanie, après avoir déployé en urgence l'an dernier, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une compagnie de Lanciers de Marche-en-Famenne, dans le cadre de la force "fer de lance" de l'Otan, la "Very High Readiness Joint Task Force" (VJTF).

La mission d'un an sera répartie en trois périodes de quatre mois, pour "coller" au rythme des relèves des unités françaises, a précisé un spécialiste du dossier à l'agence Belga.

L'Otan a décidé, dans la foulée du début de la guerre en Ukraine, de doubler - de quatre à huit - le nombre de "groupements tactiques" multinationaux (en anglais des "Battle Groups") et d'en créer quatre nouveaux en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Ils se sont ajoutés à ceux existants depuis 2017 dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Pologne.

L'Otan va également harmoniser la désignation donnée, qui deviendra "Forward Land Forces".(FLF). Ce concept remplacera celui de "présence avancée renforcée" (en anglais eFP pour "enhanced Forward Presence") utiisé depuis 2014 pour les pays baltes et la Pologne et celui de "Battle Group Collective Defense" (CD BG) en vigueur depuis l'an dernier pour le sud-est de l'Europe.