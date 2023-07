Meduza, média russe d’opposition révèle un message de Evgueni Prigojine ce lundi 3 juillet posté sur Telegram avec en prémices la phrase suivante : “Déclaration d’Evgueni Prigojine en réponse aux manifestations du peuple qui ont été faites ces derniers jours”.

C’est la première fois que le chef de la milice Wagner s’exprime depuis sa rébellion. “Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de votre soutien”, déclare le chef de la milice avant de poursuivre : “Merci pour ça. Je veux que vous compreniez que notre 'marche de la justice' visait à combattre les traîtres et à mobiliser notre société. Et je pense que nous y sommes parvenus en grande partie.”

Celui que l’on surnomme le “boucher de Poutine” estime qu’il y aura bientôt de nouvelles victoires au front.