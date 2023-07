Guerre en Ukraine : la Russie et les États-Unis mèneraient des négociations de paix en secret depuis des mois

Ces réunions secrètes, de type “Track Two diplomacy” (une diplomatie parallèle menée par des acteurs non gouvernementaux lors de crise, Ndlr), regrouperaient notamment Richard Haass, un ancien diplomate américain, président du groupe de réflexion Council on Foreign Relations depuis 2003. Deux autres membres de cet organisme, Charles Kupchan, spécialiste de l’Europe et Thomas Graham, spécialiste de la Russie, qui travaillaient autrefois à la Maison Blanche et au département d’État, feraient aussi partie de ces négociations secrètes. Mary Beth Long, une ancienne secrétaire adjointe à la défense ayant une grande expérience des questions liées à l’OTAN aurait également été impliquée dans les discussions.

Les noms de personnalités russes n’ont pas été divulgués par les sources de la chaîne pour motif de sécurité, mais il s’agirait de personnes issues des milieux universitaires et intellectuels.

Lors de ces rencontres, certains des sujets les plus épineux de la guerre en Ukraine seraient abordés. Notamment le sort des territoires occupés par les Russes depuis 2014, comme la Crimée ou le Donbass, où une grande partie de la population est majoritairement pro-russe. Le président Zelensky, lui, maintient qu’il ne veut pas négocier de paix avec la Russie avant d’avoir récupéré les territoires perdus. Une opération qui “n’est pas réaliste” selon les informations glanées par NBC News auprès de sources anonymes évoquant l’avis de militaires et dignitaires américains. Certains territoires seraient irrécupérables pour l’Ukraine.

L’objectif de ces discussions secrètes est de maintenir le contact avec le gouvernement russe. La chaîne ne sait pas dire à quelle fréquence ont lieu ces rendez-vous, mais au moins une réunion se serait tenue à Moscou.

L’administration Biden a été informée de ces réunions, mais ne les approuve pas. Plusieurs diplomates américains ont signalé à la chaîne qu’il n’est pas de bon augure de discuter du sort de l’Ukraine, sans l’Ukraine. Cela pourrait affaiblir Kiev.