Guerre en Ukraine: même frappée par les Russes, Lviv demeure un refuge pour les déplacés ukrainiens

Aux petites heures de la nuit, le gouverneur de la région et les forces armées ukrainiennes ont tous deux signalé que des "missiles ennemis" se dirigeaient vers les régions de l'ouest de l'Ukraine, sans préciser où exactement. "Une série d'explosions" a ensuite été entendue à Lviv, selon le maire de la ville, Andrïï Sadovyi. Au moins cinq personnes ont été tuées, trente-sept autres blessées, et ce bilan pourrait encore s'alourdir, puisque les opérations de secours et de déblaiement se poursuivaient encore à l'heure de boucler cette édition.

"Plus de cinquante appartements ont été dévastés […] Un immeuble de bureau a subi des dégâts, de même que le bâtiment d'une école et le dortoir de l'Université polytechnique", a précisé M. Sadovyi. "Il s'agit de la plus grande attaque contre une infrastructure civile de Lviv depuis le début de l'invasion à grande échelle" de l'Ukraine. "Je me suis réveillée à cause de la première explosion, mais nous n'avons pas eu le temps de quitter l'appartement", a témoigné à l'AFP Olya, une habitante de la ville. "Ma mère est morte, mes voisins sont morts. À ce stade, il semble que je sois la seule à avoir survécu, au quatrième étage" du bâtiment.

"Toutes les cibles" ont été touchées

Depuis la Bulgarie, où il devait rencontrer le premier ministre Nikolaï Denkov et le président Roumen Radev ce jeudi, avant un important sommet de l'Otan à Vilnius (Lituanie) prévu les 11 et 12 juillet, Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi. "Il y aura assurément une réponse à l'ennemi", s'est empressé de déclarer le président ukrainien. "Et une réponse substantielle."

L'armée russe, de son côté, s'est félicitée d'avoir atteint "toutes" ses cibles. "Cette nuit, les forces armées russes ont mené une frappe massive à l'aide d'armes de précision de longue portée, tirées depuis la mer contre des sites de déploiement temporaire de personnel des forces armées ukrainiennes", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. "Toutes les installations désignées ont été touchées."

Cette frappe intervient à un moment clé du conflit. Près d'un mois après le début de la très attendue contre-offensive ukrainienne, l'état-major revendique des avancées "dans certains endroits" autour de la ville dévastée de Bakhmout, sans percée ailleurs. Sur le terrain militaire, Volodymyr Zelensky, lui, juge que la lenteur des livraisons d'armes à l'Ukraine a retardé la contre-offensive de Kiev, ce qui aurait permis à Moscou de renforcer ses défenses dans les zones occupées. D'importantes tensions sont également à signaler depuis plusieurs jours autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, que les deux camps s'accusent mutuellement de vouloir saboter.