L’agenda personnel de Prigojine piraté par des hackers : ce qu’il dévoile sur le patron de Wagner

À lire aussi

L’agenda dresse un tableau détaillé de la vie du chef de guerre jusqu’à novembre 2021 : 17.824 rendez-vous sur une période de près de 10 ans y sont notés, hormis pour les périodes de la première invasion de l’Ukraine en 2014 et l’élection présidentielle américaine de 2020. On peut y lire des réunions et appels téléphoniques avec des généraux russes et des proches de Poutine, mais aussi ses rendez-vous chez le médecin et ses prises de compléments alimentaires.

Le nom de Poutine n’apparaît que deux fois dans l’agenda, et aucune des deux entrées ne fait état d'une rencontre en face-à-face. La première note correspond à un événement de septembre 2015 à la base militaire russe de Donguz, à laquelle se trouvait aussi Sergueï Choïgou, l’actuel ministre de la Défense russe. La seconde est une conférence de presse que Poutine a tenue dans un centre commercial de Moscou en juin 2018.

Si le nom Poutine est si peu consigné, l’homme pourrait se trouver derrière les mentions “président”, qui reviennent à plusieurs reprises à côté de noms de pays. Cela pourrait être des noms de code pour des lieux de rencontre.

Par contre, l’emploi du temps montre à quel point Prigojine a eu un accès direct au cercle proche de Poutine pendant des années. Il y a 75 entrées pour Ruslan Tsalikov, qui fût vice-ministre de la Défense, 73 rendez-vous avec Anton Vaino, chef de cabinet du bureau exécutif de Poutine depuis 2016, 36 mentions portent le nom de “chef de l’état-major”. 33 notes font état de réunions ou d’appels avec Aleksey Dyumin, un ancien garde du corps de Poutine qui est aujourd’hui gouverneur de la région de Toula.

À lire aussi

Selon CNN, le document révèle que le général Sergueï Sourovikine, actuellement assigné à résidence par la Russie pour ses liens avec Wagner, faisait secrètement partie du groupe paramilitaire. Il avait un numéro d’identification Wagner “M-3744”. Son nom apparaît 11 fois dans l’agenda de Prigojine.

Quatorze autres entrées mentionnent Dmitri Medvedev, l’ancien président de Russie de 2008 à 2012.

Par contre, pas de trace de ce que faisait Prigojine depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.