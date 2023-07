”Il y aura une autre surprise dans le mois prochain”, a déclaré Caesar, le leader de la milice dans une interview à The Observer. “Ce sera notre troisième opération. Vient ensuite un quatrième et un cinquième. Nous avons des projets ambitieux. Nous voulons libérer tout notre territoire”

La Légion pour la liberté de la Russie veut profiter des troubles provoqués par la rébellion avortée du groupe Wagner. Caesar estime que le plan initial de Prigojine était de capturer Sergueï Choïgou et Valeri Guerassimov, le ministre de la Défense et le chef d’état-major des armées russes, avec qui il est en conflit ouvert. Prigojine est toujours en vie car il détient du “matériel compromettant” sur Poutine, selon Caesar.

Par contre le milicien se dit satisfait de la dissolution de Wagner en Russie, qui était selon lui, “l’unité militaire la plus compétente”. “Je ne respecte pas Prigojine. Lui et Poutine ont les mêmes valeurs. Prigojine est plus charismatique et attire les ultra-patriotes qui veulent se battre jusqu’au bout”, évoque-t-il.

La Légion pour la liberté de la Russie est une unité de combattants russes, pro-Ukraine, qui souhaite “mettre fin à la dictature du Kremlin”. Leur chef, Caesar, de son vrai nom Maximillian Andronnikov, avait été identifié par les médias d’État russes comme un néonazi qui s’est rallié à l’Ukraine en 2014, lors de l’annexion de la Crimée. Cet ancien coach sportif de Saint-Pétersbourg se décrit comme “un ancien militant politique, qui a gravité autour de pas mal de groupuscules de droite, nationalistes et monarchistes, avant de s’en détourner”.

Il œuvre désormais pour renverser Poutine, ce qui ne peut passer que par les armes, selon lui, le dialogue étant devenu inutile. Après 23 ans de pouvoir, Poutine “est devenu paranoïaque et effrayé, comme Staline”. Le combattant prédit d’ailleurs que le régime tombera avant fin 2024.

”Poutine est un petit criminel lâche qui a dégradé la population russe. Elle est devenue stupide et agressive. Il reporte la faute sur l’Occident plutôt que de dire la vérité, à savoir que les mauvaises conditions de vie sont le fait du gouvernement”, critique-t-il.