Washington veut fournir Kiev en armes à sous-munitions et l'Europe reste indifférente: "La position allemande est toujours aussi justifiée, mais..."

Pour Moscou, la livraison de bombes à sous-munitions à l’Ukraine décidée par Washington traduit un "aveu de faiblesse" qui rendra les États-Unis "complice" des morts civiles provoquées par cette arme controversée. "Le transfert d’armes à sous-munitions est un geste de désespoir et un aveu de faiblesse dans le contexte de l’échec de la prétendue contre-offensive ukrainienne", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Moscou et Kiev s’en servent

L’organisation Human Rights Watch a accusé en mai la Russie et l’Ukraine, non signataire de la convention sur les armes à sous-munitions tout comme les États-Unis, d’avoir eu recours à ce type d’armes, lesquelles ont semé la mort parmi les civils, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, en février 2022.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev, loin d'être connu pour ses propos nuancés, a accusé les États-Unis de vouloir provoquer un "Armaggedon nucléaire". L'actuel chef adjoint du Conseil national de sécurité russe a estimé que la double promesse de la fourniture de ces armes et de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan montre que le locataire de la Maison-Blanche a épuisé toutes les autres ressources. Ces mesures risquent de déclencher, selon lui, une troisième guerre mondiale.

Débat éthique

Ratifiée par 111 pays, la convention sur les armes à sous-munition, conclue en 2008 et entrée en vigueur en 2010, prohibe la production, le stockage, l'usage et le transfert de telles armes. Ces armes sont particulièrement décriées pour la large dissémination des bombes miniatures qu'elles contiennent et pour le danger auquel elles exposent également les civils, y compris bien après la fin du conflit où elles sont utilisées.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a quant à lui trouvé une formule tout personnelle pour résumer le débat opposant éthique et pragmatisme concernant la volonté de Washington de livrer ces armes controversées à Kiev. "La position allemande contre les armes à sous-munitions est toujours aussi justifiée. Mais on ne peut pas, dans la situation actuelle, bloquer les États-Unis", a-t-il déclaré lors d'une interview à la télévision allemande ZDF. "Si l'Ukraine n'a plus les moyens de se défendre, ou si ceux qui l'aident à assurer sa défense ne le font plus, alors ce sera la fin de l'Ukraine", a justifié M.Steinmeier, ont les pouvoirs sont essentiellement représentatifs et cérémoniels.

