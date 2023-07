A Vilnius, les Alliés chercheront à trouver les bons mots pour rassurer l’Ukraine sur son avenir dans l'Otan

D’autant qu’il y avait eu des signes précurseurs. Quelques mois après le sommet de l’Otan de Bucarest, le président russe Vladimir Poutine - qui y était présent en tant qu’invité - avait envahi puis fait installer des régimes "séparatistes" prorusses dans deux régions de la Géorgie, l’Ossétie et l’Abkhazie. Ce, avant de s’attaquer à la péninsule de la Crimée et à l’est de l’Ukraine, en 2014.

Désormais, à l'heure où Kiev frappe à nouveau à la porte de l'Otan, l'enjeu sera de lui offrir une perspective, la plus claire et concrète possible - avec la grande difficulté qu'il s'agit cette fois de tracer la route vers l'Otan pour un pays en guerre. Attendu dans la capitale lituanienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky "sera bien reçu", a promis Mme Smith, signalant que les Alliés ne viendront pas les mains vides.

Le sommet de Vilnius ne lancera pas pour autant l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. L'article 5 du traité de l'Alliance prévoit que les membres se protègent mutuellement en cas d'attaque. "Si la guerre continue" en Ukraine et qu'elle rejoint l'Otan, "alors nous seront tous en guerre", a déclaré le président américain Joe Biden dans un entretien accordé dimanche à la chaîne de télévision CNN. Autant dire qu'une adhésion est "prématurée", a tranché le président américain.

Cela, l'Ukraine elle-même l'a compris. Reste que le sommet de Vilnius "est le meilleur moment pour offrir de la clarté quant à l'invitation de l'Ukraine à devenir membre", a cependant lancé vendredi Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien. Même sur ce point, Kiev risque de rester sur sa faim. "Cela aurait été un signal très fort. Mais je ne pense pas qu'il y ait de consensus pour aller jusqu'à utiliser le mot 'invitation'" qui démarre le processus d'adhésion, a expliqué Camille Grand, du Conseil européen des relations étrangères, lors d'un briefing avec la presse vendredi. Et d'ajouter : "La Suède a ce statut d'invité et elle attend juste que les autres membres (en l'occurrence la Turquie et la Hongrie, NdlR) ratifient son adhésion." Autant dire que pour l'Ukraine, ce scénario semble encore lointain. Tout en réaffirmant que la place de l'Ukraine est dans l'Otan, les Alliés chercheront à jouer sur les mots pour signaler au moins une future "invitation" et surtout, à passer des paroles aux actes. Car si la rhétorique aura son importance, là n'est pas tout l'enjeu. En soi, "le langage de Bucarest était assez franc", rappelle, M. Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'Alliance - la déclaration spécifiait en effet que l'Ukraine et la Géorgie "deviendront membres de l'Otan" - "sauf qu'elle n'a été suivie d'aucune mesure concrète".

Faire des progrès tangibles

Cette fois, les Alliés veulent donner le plus de gages possible à l'Ukraine. Au programme du sommet figure une réunion du "Conseil Otan-Ukraine", qui sera ainsi officiellement créé. Notez l'ironie : le seul pays à avoir déjà bénéficié d'un tel format de coopération avec l'Alliance est… la Russie, à l'époque où l'heure était au rapprochement avec Moscou. Il va sans dire que le Conseil Otan-Russie, lancé en 2002, est désormais au point mort. La création de ce cadre avec Kiev est "un pas important, car il fait de l'Ukraine un partenaire politique de haut niveau" de l'Alliance, souligne Linas Kojala, directeur du Centre d'études lituanien sur l'Europe de l'Est, dans un entretien avec La Libre. "Dans le Conseil Otan-Ukraine, 31 Alliés et l'Ukraine siégeront sur un pied d'égalité", a expliqué vendredi Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, décrivant une "plate-forme de consultation et de prise de décision en cas de crise". C'est là que seront avancés les chantiers de coopération (cybersécurité, interopérabilité des forces armées, etc.). Et éventuellement celui de l'intégration du pays à l'Otan.

À ce titre, un autre signal majeur est attendu à Vilnius : les Alliés devraient épargner à l'Ukraine le "plan d'action pour l'adhésion"(connu sous l'acronyme anglais Map, pour Membership Action Plan), une sorte d'antichambre de la candidature qui fixe des objectifs de réformes politiques, économiques et militaires et à laquelle les autres pays d'Europe centrale et orientale ont dû se soumettre pour rejoindre l'Alliance. "Je me réjouis de cette décision tant attendue qui raccourcit notre chemin vers l'Otan", a déjà réagi sur Twitter Dmytro Kouleba. La suppression de cette étape ne privera pas cependant Kiev du besoin d'effectuer des progrès en matière de démocratisation et ou de lutte anticorruption, met-on en garde surtout à Washington.

Penser l’avenir de l’Ukraine, sans que Poutine ait son mot à dire

À Vilnius, Volodymyr Zelensky devrait également obtenir de nouvelles garanties quant à l'engagement des Occidentaux à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Selon Reuters, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis (le "Quad") comptent présenter un cadre général et pérenne pour la fourniture d'aide militaire et financière à Kiev, à moyen et à long terme. Et une fois que les hostilités cesseront ? À ce titre, les États-Unis commencent à évoquer l'idée d'un modèle à l'israélienne. En vertu de celui-ci, Washington apporte une aide financière et militaire massive (plusieurs milliards de dollars par an) à Israël pour sa défense - ce pays a cependant l'avantage non négligeable de posséder l'arme atomique, contrairement à l'Ukraine.

Cette piste répond en réalité à la réticence de certains pays dont les États-Unis, l'Allemagne ou encore la Belgique de trop s'engager sur un timing de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, comme "immédiatement" à la fin de la guerre - sans trop savoir à quoi cette fin ressemblera. À l'inverse, pour d'autres Alliés, notamment plus à l'est, et surtout pour Kiev, l'Otan reste la garantie de sécurité ultime pour l'Ukraine et doit donc rester l'objectif. "Nous devons éviter que l'adhésion de l'Ukraine ne devienne un horizon", au sens où plus "on s'en approche, plus on s'en éloigne", a mis en garde lundi le président lituanien Gitanas Nauseda. Au vu de la difficulté de concilier ces deux visions, les négociations sur les mots et les virgules de la déclaration de Vilnius étaient toujours en cours à la veille du sommet.

L'énorme défi restera d'imaginer et esquisser un calendrier d'adhésion, qui ne soit pas dicté par Vladimir Poutine. "Dire que tant que la guerre continue, l'Ukraine ne pourra pas progresser vers l'Otan, ce serait inciter la Russie à continuer l'agression" et donner de facto un droit de veto à Moscou, prévient Linas Kojala. "Nous convenons que c'est aux alliés de l'Otan et à l'Ukraine de décider du moment opportun et non à la Russie", a de fait confirmé Jens Stoltenberg vendredi. Encore faudra-t-il donc s'accorder sur ce que ce moment signifie… Cette question ultrasensible ne sera pas tranchée à Vilnius, mais continuera d'animer les discussions. Pour Camille Grand, il faudra même travailler sur la base d'un scénario où "la situation en Ukraine serait suffisamment stable, sans un traité de paix parfait que M. Poutine n'accordera jamais". Autrement dit, un conflit gelé ne devrait pas de facto barrer l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan. Après tout, "la République fédérale d'Allemagne a rejoint l'Otan en 1955, au moment où l'Allemagne de l'Est existait, et où même la frontière entre la Pologne et l'Allemagne n'était pas convenue - cela n'aura été fait que 35 ans plus tard", rappelle M. Grand, pour montrer à quel point les Alliés peuvent faire preuve de créativité...