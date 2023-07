Guerre en Ukraine: "La décision des Etats-Unis nous chagrine. Nous sommes fortement préoccupés par les conséquences qu'elle aura"

À lire aussi

Les armes à sous-munitions sont des conteneurs, envoyés sous forme de missiles ou de mortiers par exemple, et qui se dispersent au-dessus du sol en libérant jusqu’à une centaine de mini-bombes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on sait que la Russie a utilisé ce type d’armes de manière intensive, et l’Ukraine, au moins à trois reprises. Dans les années 2000, Handicap International s’est fortement engagé pour l’interdiction des bombes à sous-munitions. Cela a abouti en 2008 au traité d’Oslo, signé par 123 Etats, et qui en interdit l’utilisation, la production, le transfert.

Quelles sont les conséquences pour les civils ?

Avec des armes à large rayon d’impact, il est très difficile de distinguer les cibles civiles des militaires. Même en visant une cible militaire, la dispersion des sous-munitions cause des dommages disproportionnés parmi les populations civiles. Mais ces armes posent aussi des problèmes de long terme. Soit elles explosent à l’impact, soit elles demeurent intactes, à cause d’un dysfonctionnement ou de la nature du sol. Certaines charges tombent dans l’eau ou le sable, ou restent accrochées aux arbres. Dès lors, elles deviennent des mines antipersonnel, qui restent dangereuses pour des années voire des décennies. En 2021, 149 civils ont été blessés ou tués par des sous-munitions qui n’avaient pas explosé, dont 30 au Laos, cinquante ans après la guerre du Vietnam. Aujourd’hui, l’Ukraine est l’un des pays les plus contaminés au monde.

Le déminage est plus complexe que pour une mine antipersonnel. On ne sait pas toujours pourquoi une sous-munition n’a pas explosé, ce qui la rend extrêmement instable, et d’autant plus difficile à déminer. Par ailleurs, les enfants sont particulièrement vulnérables parce qu’ils ont tendance à explorer un peu partout. Les sous-munitions portent parfois un petit ruban rose, pour qu’elles soient repérées par les forces armées quand elles arrivent sur place. Mais en réalité, ce sont souvent les enfants qui les trouvent et ils sont très attirés par ce ruban coloré.

Quelle est votre réaction à la décision des Etats Unis d’envoyer ce type d’armes en Ukraine ?

Nous sommes fortement préoccupés par les conséquences que cette décision va avoir sur les populations ukrainiennes. Les Etats-Unis ont signé une déclaration contre l’utilisation d’armes explosives à large impact en zones peuplées. Il est bien évident que les bombes à sous-munitions font partie de ces armes. C’est aussi en cela que la décision des Etats-Unis nous chagrine, parce que Washington avait fait des gestes extrêmement encourageants, et qu’on assiste aujourd’hui à un recul pour la protection des civils.

Ces armes ont-elles un intérêt stratégique ?

Pendant les négociations autour du traité d’Oslo, l’intérêt tactique a été un argument battu en brèche par de nombreuses études. En Ukraine, beaucoup de terres agricoles sont déjà contaminées par des bombes à sous-munitions. Ces terres fertiles resteront donc impropres à la culture pendant très longtemps.

Les Ukrainiens ont pourtant promis à Washington de minimiser les risques posés aux civils…

Quelles que soient les justifications, la meilleure bombe à sous-munitions est celle qui n’existe pas. Les Etats Unis ont assuré que le taux d’échec de leurs armes – le taux de sous-munitions qui n’explosent pas à l’impact – ne dépassait pas 1 %. Pendant la guerre du Liban, plus de 4 millions de sous-munitions ont été larguées. Même avec un taux d’échec de 1 %, je vous laisse imaginer le nombre de bombes non explosées… D’autant plus que pour les DCIM – le type d’armes que les Etats Unis ont annoncé livrer à l’Ukraine –, le taux d’échec se situe davantage entre 6 et 10 %, et jusqu’à 40 % pour d’autres types. Personne ne gagne une guerre en laissant sur son sol des armes qui demeurent une menace aussi importante pour les civils.

Qu’attendez-vous du sommet de l’Otan ce mardi 11 juillet ?

Parmi les 31 Etats membres de l’Otan, 23 sont signataires du traité d’Oslo. Il faut vraiment qu’ils restent unis et demeurent inflexibles sur la nécessité de protéger les civils. Nous espérons que ces Etats vont faire pression pour qu’une autre solution soit trouvée, et pour que les Etats membres non-signataires, dont les Etats-Unis, rejoignent le traité.

Au vu des déclarations très mesurées des pays alliés, cela semble assez mal parti…

C’est vrai. Je dirais qu’on est assez déçus des réactions. Mais ce sommet doit être une occasion pour montrer que les Etats qui se sont engagés à protéger les civils tiennent bon sur ces principes-là. Même la guerre a ses règles, et ce n’est pas parce qu’un Etat ne respecte pas ses obligations de droit international qu’il faut baisser les standards.