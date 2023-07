Pour Zelensky, une adhésion de l'Ukraine rendra l'Otan "plus forte"

"L'Otan donnera à l'Ukraine la sécurité. L'Ukraine rendra l'Otan plus forte", a déclaré M. Zelensky sous les applaudissements avant d'assister, avec son homologue lituanien, à une cérémonie de levée d'un drapeau ukrainien amené de Bakhmout, la ville de l'est où s'est déroulée la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre.