Guerre en Ukraine: la Belgique s'engage à verser jusqu'à 6 millions au Fonds de la BEI

La Belgique, tout comme 16 autres Etats membres, s'engage à y contribuer. Les ministres de ces pays ont signé dans la journée des déclarations d'intention en ce sens.

"La Belgique se tient prête à contribuer à l'initiative EU for Ukraine. La reconstruction de l'Ukraine nécessite d'importants efforts d'investissement des secteurs tant public que privé, conjuguant soutien financier et assistance technique sectorielle", explique M. Van Peteghem. La contribution belge pourrait aller jusqu'à six millions d'euros.

Les plus gros contributeurs sont la France et l'Italie qui promettent de verser respectivement 100 millions d'euros. Les autres pays qui s'engagent à alimenter le fonds sont l'Espagne, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie. Il est question qu'un montant total de 383,3 millions d'euros soit collecté de la sorte.

Toutefois, d'autres pays, dont le Danemark, l'Estonie, la Grèce, la Croatie et Chypre, comptent aussi soutenir le fonds mais n'ont pas encore formulé de promesses chiffrées, si bien que la taille du Fonds "devrait augmenter encore à la faveur de futurs engagements", salue la BEI.

"Les engagements présents et à venir soutiendront l'économie de l'Ukraine et sa résistance farouche face à l'invasion russe. Le soutien exprimé ce jour contribuera également à ouvrir la voie à l'adhésion du pays à l'UE", a commenté Werner Hoyer, le président de la BEI.

Le fonds financera des projets dans les infrastructures municipales comme pour les écoles et les hôpitaux, les réseaux de transport, les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement ou encore les capacités numériques.

"Nous avons reconstruit avant, et en solidarité avec l'Ukraine et nos partenaires européens et internationaux, nous allons reconstruire à nouveau", promet M. Hoyer.

La banque européenne d'investissement a déjà déboursé 1,7 milliard d'euros l'an passé pour des réparations d'urgence des infrastructures détruites par les bombardements russes.

