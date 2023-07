Prigojine dénigré et moqué, une étrange disparition... Après la mutinerie de Wagner, le Kremlin règle ses comptes dans l'ombre

Il faut dire que la crise à gérer est d’une difficulté extraordinaire pour Vladimir Poutine, paranoïaque comme doit l’être un président autoritaire, qui doit désormais faire face à des traîtres bien identifiés. Ces traîtres désignés, proches de Wagner, sont soutenus par une partie de l’armée et des mercenaires. Ils gagnent en crédibilité, par leur position, au sein de l’opinion publique la plus nationaliste. Voilà donc le chef du Kremlin, qui s’est toujours juré de faire disparaître les traîtres, contraint de devoir agir avec des pincettes pour ne pas prendre le risque d’une nouvelle mutinerie.

Vladimir Poutine agit avec méthode

Vladimir Poutine agit méthodiquement. Pendant que ses services lui livraient les noms des collaborateurs du mercenaire Prigojine sur un plateau, le président s’est employé à priver le chef de Wagner de ses financements et plus important encore, de son influence. Première victime : la célèbre usine à trolls de Saint-Pétersbourg, plus de 300 entreprises qui agissaient dans l’intérêt d’Evgueni Prigojine, et coordonnaient les actions de désinformation sur Internet, ou de pirates informatiques.

Dans le même temps, le Kremlin s’est employé à détruire la milice. Prigojine a perdu son armée, le ministère de la défense a diffusé des photos, jeudi, des plus de 2000 véhicules militaires et 2,5 tonnes de munitions confisquées à la société militaire. Wagner existe-t-elle encore ? On la dit au Bélarus, où elle n’a pas encore mis les pieds, privée de ses armes lourdes et de son droit de se battre en Ukraine. Peut-être sera-t-elle finalement démantelée. Enfin, les conseillers de Vladimir Poutine ont lancé une campagne de dénigrement du chef de Wagner. On a montré le chauve bourru prompt à se déguiser avec des perruques, consommateur de drogue, corrompu… Il est maintenant expliqué dans la presse russe que la montée des mercenaires sur Moscou était la conséquence d’une incapacité d’Evgueni Prigojine à contrôler ses émotions.

Mais le fait est que le 23 juin dernier, les mercenaires ont agi avec la complicité de militaires très haut placés pour pouvoir approcher Moscou sans entraves. Et si, pour ne pas faire de vagues dans les rangs de l’armée, Vladimir Poutine agissait en coulisses ?

L’étrange disparition du général Sourovikine

La disparition la plus marquante de ces derniers jours est évidemment celle du coupable désigné, le plus haut gradé impliqué, le général Sourovikine, que l’on dit appartenir à Wagner. L’homme aurait été interrogé par les services, les rumeurs le disent derrière les barreaux. Ses proches, qui se veulent rassurants, ne sont pour autant pas en capacité de donner de ses nouvelles.

Mercredi, le major général Ivan Popov, commandant de la 58e armée, a été démis de ses fonctions. Engagé avec ses hommes dans la région de Zaporijia, il a dénoncé publiquement, marque de tensions, un couteau dans le dos de la part du général Gerasimov. Valeri Gerasimov, qui était sur la sellette au lendemain de la mutinerie, a finalement été conforté à son poste par le Kremlin, qui s’emploie désormais à le montrer aux commandes. Mais le mystère demeure pour des dizaines de gradés, de Rostov jusqu’à Voronej, qui ont permis au convoi de mercenaires d’avancer et à l’aviation de rester clouée au sol.