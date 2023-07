Guerre en Ukraine: le coup de rage de Sergei Lavrov en pleine réunion à Jakarta

"Lavrov m'a répondu de manière très agressive et a expliqué son point de vue, disant que tout est +un complot de l'Occident+ et que la guerre continuera", a dit M. Borrell devant la presse, à l'issue d'une réunion à Jakarta de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), à laquelle participaient également les États-Unis, la Chine et le Japon.