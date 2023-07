Guerre en Ukraine: "Les troupes de Zelensky tentent une autre approche"

Sur le front diplomatique, Volodymyr Zelensky semble avoir obtenu des avancées notables ces derniers jours auprès de ses alliés occidentaux. S’il n’a pas reçu d’invitation à rejoindre l’Alliance au sommet de l’Otan, le président ukrainien est reparti de Vilnius avec de nouvelles garanties de soutien financier et militaire. Dans le même temps, les puissances du G7 se sont engagées sur un soutien militaire à «long terme» et à fournir une aide «rapide» en cas de nouvelle guerre lancée par le Kremlin.

Plus concrètement, la France a annoncé la livraison de missiles Scalp, armes de longues portées tant attendues par Kyiv, capables de frapper en profondeur et d’atteindre les zones dans l’est du pays aujourd’hui contrôlées par les Russes. Berlin a emboîté le pas et promis de fournir davantage de chars, de missiles de défense Patriot et de véhicules blindés. Du matériel plus que bienvenu pour l’Ukraine, alors que la progression de la contre-offensive semble piétiner par endroits face aux lignes de défense russe. Mais ces résultats sont à mettre en perspective avec les conditions de combat difficiles, le manque de moyens de l’armée ukrainienne, la pression occidentale et la solide défense russe, souligne Cédric Mas, historien militaire.

La situation actuelle montre des avancées ukrainiennes sur plusieurs secteurs éloignés les uns des autres sur le front sud. S’y ajoutent des poussées sur les flancs de Bakhmout et du saillant d’Avdiivka. La première ligne de défense russe est entamée vers Kamyanske, au sud d’Orikhiv et vers Rivnopil. Mais c’est surtout le secteur de Velyka Novosilka où les forces ukrainiennes ont progressé de plus de 8 km, atteignant la seconde ligne défensive russe vers Staromaiorske-Staromlynivka. Le reste du front n’est pas inactif avec de fréquentes attaques locales sans réels résultats – on note actuellement une petite progression russe vers Lyman. Enfin, les Ukrainiens ont établi de petites têtes de pont dans le secteur de Kherson au sud du Dnipro, sans pouvoir en déboucher.

Pourquoi la contre-offensive semble-t-elle avancer lentement ?

Avant de constater la lenteur de la progression, il faut déjà se mettre d’accord sur l’objectif de cette progression. Si on considère que la contre-offensive a commencé en mai et si on s’accorde sur les objectifs poursuivis, alors on pourra décider si c’est un succès, un échec, ou s’il y a piétinement. Or pour l’instant, on manque d’éléments sur les objectifs des opérations ukrainiennes. Si les Ukrainiens visent une percée du front, alors, pour l’instant, ça ne marche pas. Si l’objectif des offensives à Orikhiv ou à Velyka Novosilka, où les Ukrainiens ont bien mordu sur la première ligne et atteignent la deuxième ligne de défense russe, c’était la percée des trois, voire quatre sur certains segments, lignes de défense, là aussi c’est un échec. En réalité, on a un doute sur cet objectif de percée parce que les Ukrainiens n’ont pas mis les moyens pour cela. A condition qu’ils les aient eus, mais c’est un autre sujet.

Ce qui laisse à penser qu’ils tentent une autre approche, qui nécessite de la patience, de ne pas s’arrêter à des progrès paraissant lents en surface, mais qui en réalité affaiblissent l’armée ennemie en tant que système. C’est-à-dire qu’on n’attaque pas la première puis la deuxième ligne, mais tout le système pour qu’à un moment donné, tout lâche d’un coup. C’est une action sur la partie immergée de l’iceberg. La partie émergée ne bouge pas jusqu’au moment où les équilibres basculent, d’un coup. Pour l’instant, on est dans l’effet plateau, ça ne bouge pas. Est-ce que ça va tenir ou pas ? On ne sait pas. De ce que l’on peut constater de la contre-offensive, c’est l’approche qu’a adoptée l’armée ukrainienne. Mais on voit bien que l’effort ukrainien s’inscrit dans la durée, avec une borne temporelle à l’automne. Dans cette partie de l’Europe, on combat en offensive d’été et d’hiver. Au printemps et à l’automne, les combats sont plutôt neutralisés car le sol devient trop boueux à cause de la pluie.

Dans quelles conditions se déroulent les combats ?

Il existe deux types d’éléments structurels sur le front. Le premier, c’est la défense et les fortifications russes. Depuis l’été 2022, l’armée russe a montré qu’elle n’était plus capable de mener des manœuvres offensives complexes. Ça ne veut pas dire qu’ils ne sont plus capables d’attaquer du tout, mais ils ne peuvent plus le faire en infériorité ou sans sacrifier la moitié de leurs effectifs. En revanche, la position défensive, tactique ou stratégique, nécessite toujours moins de savoir-faire militaire. Ils sont encore capables de se défendre sur des positions fortifiées. Et surtout miner, sur des profondeurs rarement connues jusque-là : ils minent des champs sur 3, 4 ou 5 kilomètres, ce qui est énorme. Tant qu’ils ont des réserves, ils encaissent le choc en espérant que les Ukrainiens s’épuisent et surtout que le soutien occidental à l’Ukraine se lasse de ne pas avoir de résultat. Le second élément, c’est le manque de moyens de l’Ukraine, qui n’a pas les capacités d’attaquer un front fortifié et de le percer de manière décisive, rapidement. Il leur faudrait une supériorité en appui feu, une supériorité aérienne, beaucoup de réserves et une supériorité numérique de trois soldats contre un, au minimum. Ce n’est pas du tout le cas aujourd’hui.

Pourtant, mardi 11 juillet encore, Berlin et Paris annonçaient de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine. Les contributions occidentales ne sont pas suffisantes ?

D’abord, il faut rappeler qu’il y a les moyens immédiatement utilisables et ceux qui nécessitent une formation. Dans ce deuxième cas, il y a plusieurs mois entre la livraison et le déploiement de manière efficace. Ensuite, force est de constater que les annonces occidentales n’ont pas toujours été suivies des faits, ou sont des redites de promesses déjà faites plus tôt. Et, non, on ne fournit pas suffisamment de moyens.

Aujourd’hui, en termes de munitions par exemple, les Ukrainiens dépensent à peu près 110 000 obus de calibre 155 mm par mois. Pour mener cette contre-offensive de façon efficace, il faudrait monter à 250 000, 300 000 obus par mois. Au niveau de l’Otan, on produit péniblement 70 000 obus en augmentant nos capacités. Les Ukrainiens sont régulièrement obligés de se rationner.

Dans ce contexte, comment la contre-offensive peut-elle être menée à bien ?

Kiev fait face à deux autres problématiques conjoncturelles. Les Ukrainiens ne peuvent pas subir des pertes trop importantes, donc ils doivent agir à l’économie. Ils veulent obliger les Russes à engager leurs réserves pour les épuiser. D’un autre côté, ils sont sous la pression des Occidentaux, leurs pourvoyeurs et soutiens, qui attendent des résultats tangibles. L’opération ne répond pas non plus aux attentes de la guerre informationnelle, qui est un autre champ du conflit entre Russes et Ukrainiens. Depuis le début de l’invasion, les Ukrainiens avaient vraiment pris l’ascendant sur leurs adversaires. Or, depuis quelque temps, la propagande russe a évolué et profite de ces opérations qui nous paraissent lentes pour nous faire croire que c’est un échec, que ça piétine.

Pour résumer, aujourd’hui, celui qui vous dit que les offensives n’ont pas commencé ou que ce sont juste des opérations de reconnaissance en force vous sert la propagande de Kiev. Celui qui parle d’échec et d’objectifs fixés par l’Ukraine qui n’ont pas été atteints, celle de Moscou.

Pour l’heure, la contre-offensive n’est donc ni un succès ni un échec ?

Sans supériorité aérienne, en infériorité numérique, face à un ennemi fortifié, sous la contrainte de devoir agir alors même qu’on ne leur donne pas les moyens de percer, l’Ukraine parvient malgré tout à garder l’initiative. C’est quelque chose de très important. Une fois que vous avez posé tous ces éléments de réflexion, on se rend compte que les résultats ne sont pas si critiquables. Il faut également se garder d’adopter une attitude court-termiste, comme des actionnaires qui ont investi dans une entreprise et qui veulent des résultats immédiats.