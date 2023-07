"Cette semaine, les Européens ont pris des risques élevés vis-à-vis de la Russie. C'est un changement inquiétant"

Comment expliquer que Vladimir Poutine ait reçu Evgueni Prigojine au Kremlin après sa rébellion avortée ?

Quand Prigojine a lancé sa rébellion, je me suis dit qu’avant la fin de la journée un des deux hommes serait parti. A mes yeux, c’était le duel final. Or il ne s’est rien passé de tel. La négociation est donc inévitable. Cette rébellion est le seul cas de figure dont Poutine ne pouvait pas se sortir facilement. N’importe quel autre soulèvement social aurait pu être imputé aux Occidentaux. S’il y avait eu un soulèvement dans l’armée, le président russe aurait pu mener une purge. Mais Prigojine est l’homme de Poutine. Suite au conflit en Ukraine, un lien s’est créé entre Wagner et le Kremlin que Poutine ne pouvait plus nier. Wagner est donc un véritable nœud que le président russe ne peut pas démêler facilement. Il n’y a plus que le lien personnel qui peut permettre au chef de l’Etat de négocier une sortie de crise. C’est une crise de réputation phénoménale pour Poutine. Il est le seul responsable de l’émergence de Wagner. C’est son intégrité qui est mise en cause.

De nombreuses sources en Russie disent que la meilleure solution pour Poutine est d’utiliser Prigojine dans une nouvelle fonction en échange d’un certain laxisme. Si cet homme qui reste le plus dangereux pour les Européens retourne en Biélorussie, il sera à la fois proche des pays baltes et de Kaliningrad, qui est un enjeu politique et stratégique essentiel. Mais il y a également la présence en Afrique du groupe Wagner qui est cruciale pour la Russie. Elle doit compter sur l’appui des pays africains dans sa lutte diplomatique. Ce point pourrait également être abordé par Poutine au cours des négociations avec Prigojine.

Liquider Prigojine et mettre un nouvel homme fort à la tête de Wagner, est-ce une possibilité pour le président russe ?

C’est toujours une possibilité en Russie. Mais il n’a pas été assassiné. Au contraire, il a été reçu au Kremlin. En réalité, liquider Prigojine, cela peut se faire de plusieurs manières: le faire taire, le condamner à l’exil… Il ne faut pas forcément mettre fin à ses jours. Pour conserver la force de frappe de Wagner, le Kremlin a plutôt intérêt à restructurer la milice plutôt que de la dissoudre complètement.

N’est-ce tout de même pas risqué pour Poutine de garder Prigojine en vie ?

Sur ses 23 ans de règne, Poutine a réussi à retourner toutes les personnalités qui devaient être ses principaux opposants. Soit en les forçant à l’exil, soit en les forçant simplement à renoncer à toute ambition politique. Il a réussi avec les autres, il pourrait réussir avec Prigojine. Il n’empêche que sa position est très affaiblie. En Russie, on dit que l’Occident exagère l’impact de la rébellion de Wagner. Les Russes disent que l’aura de Poutine reste considérable malgré tout, mais j’ai des doutes…

A quelles suites peut-on s’attendre à présent ? Des gens au pouvoir ont-ils tout de même senti une sorte de vulnérabilité chez Vladimir Poutine ?

Certains analystes locaux estiment que les autres loups ont senti l’odeur du sang et donc qu’il peut y avoir des tentations. Mais la transition du pouvoir est toujours extrêmement bien préparée. Des tas de personnes se trouvent dans les starting blocks. Il existe en Russie une sorte de Selor de l’administration publique. Ce programme sert à recruter à travers l’entièreté du pays des personnes susceptibles de devenir de bons gestionnaires. Ce “Selor” œuvre donc depuis 20 ans à la succession du président russe. Une collection de candidats, de répliques de Poutine sont prêts. Mais tout peut craquer bien entendu. L’affaire Prigojine est certainement l’événement le plus marquant de la présidence de Poutine, celui qui a le plus fissuré son autorité en 23 ans de pouvoir.

Aucun nom n’est connu. L’effet de surprise est toujours total en Russie. Il faut donc regarder les personnes dont on parle le moins. C’était le cas de Poutine. C’était la personne dans l’ombre qu’on n’avait pas vue. La société russe ne fait pas confiance aux hommes d’affaires ou aux oligarques. Elle va faire confiance aux hommes qui incarnent l’Etat comme Poutine. Son successeur doit probablement se trouver dans le gouvernement russe actuel, mais il est difficile de savoir qui ce sera. En tous les cas, il faut espérer que ce ne sera pas un des membres du Conseil de Sécurité. Y siègent les grands méchants, les ultra-durs que l’on n’a pas envie de voir arriver au pouvoir.

Washington a annoncé la livraison à l’Ukraine d’armes à sous-munitions, en pleine contre-offensive contre l’armée russe. Faut-il craindre des représailles russes, notamment nucléaires, à l’égard de l’Occident ?

La ligne rouge a déjà été évoquée tant de fois... Les représailles nucléaires sont agitées par les Russes depuis un an et demi. Le feraient-ils pour des armes à sous-munitions ? La Russie n'a même pas réagi violemment à l'entrée de la Finlande dans l'Otan ! Depuis que la Chine est intervenue pour dire qu'une attaque nucléaire n'était vraiment pas une option et qu'elle ne soutiendrait pas l'initiative, les pays occidentaux sont soulagés. Par contre, en envoyant cette semaine des armes de longue portée Scalp, là, nous prenons des risques de plus en plus élevés. Ça, c'est un vrai changement qui devient inquiétant. Jusqu'à présent, on armait l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre son intégrité territoriale. La France a décidé d'aller un pas plus loin.

Pourquoi avoir pris cette décision ?

Depuis le début de la guerre, nous avançons dans la gravité de nos engagements au fur et à mesure que nous avons des choses à nous faire pardonner vis-à-vis du gouvernement ukrainien. Je ne connais pas les causes, mais elles sont diplomatiques.

Existe-t-il, selon vous, dans l'esprit de Poutine, une ligne rouge que l'Occident ne peut pas franchir ?

Je ne sais pas. Les Polonais et les Baltes nous ont réveillés en nous disant "Fournissez les armes, n'ayez pas peur des Russes, ils ne comprennent que le langage de la force", alors qu'on était tous pétrifiés. En 2008, lors du sommet de l'Otan de Bucarest, l'Allemagne, la France et la Belgique avaient déjà bloqué le rapprochement entre l'Ukraine et l'Otan pour ne pas provoquer la Russie. Nous avons du mal à imaginer qu'il peut ne pas y avoir de ligne rouge. On n'aurait jamais osé faire entrer la Finlande dans l'Otan ou livrer des chars il y a deux ans.

Le sommet de l’Otan visait à "envoyer un message clair" à la Russie, a affirmé Jens Stoltenberg. Au vu des décisions prises, est-ce le cas ?

Le message qui est clair, c'est que l'Otan ne veut pas se mettre en ordre de bataille pour intégrer l'Ukraine. Les alliés sont alignés sur le plan de la posture et du symbole, mais ils n'ont pas avancé sur l'intégration concrète. Le fait marquant de ce sommet, c'est le positionnement de la Turquie. On voyait un rapprochement entre la Russie et la Turquie sur différents dossiers puis, tout à coup, Erdogan rappelle que son pays est surtout un pays membre de l'Otan, dont l'une des priorités est l'intégration dans l'Union européenne. En plus, il a rendu des combattants à l'Ukraine sans l'accord de Moscou. Ce mouvement de balancier constitue un message essentiel envoyé à la Russie.

Est-ce un désaveu pour Poutine ?

Oui, c'est un désaveu. Juste après l'élection présidentielle, on aurait pu s'attendre à une posture bien plus radicale de la Turquie, en faveur du nouveau triangle Russie-Chine-Iran. Cet élan atlantiste est tout à fait inattendu. Cela oblige la Russie à reconnaître qu'elle marche sur une ligne de crêtes hyper fragile. Sa reconquête des coeurs mondiaux est très fragilisée.

Les alliés de l’Ukraine doivent-ils hausser le ton face à la Russie pour mettre un terme à la guerre en Ukraine ?

Comment encore hausser le ton ? La Russie sait qu'on ne prendra pas davantage de sanctions. On ne touchera pas au gaz. On peut juste veiller à ce qu'elles fonctionnent vraiment, qu'elles soient hermétiques. Il ne reste que la coercition militaire. Un pas a été franchi en faisant de la mer Baltique un lac de l'Otan, même s'il reste une partie russe. Mais peut-on aller plus loin dans l'escalade militaire en fournissant des armes plus puissantes ou de plus longue portée ? Je n'ai pas l'impression qu'il y aura un grand élan occidental en ce sens. On sent que l'atmosphère politico-diplomatique est déjà de mettre le pied dans ce qui pourrait être une négociation. Vu les difficultés de la contre-offensive ukrainienne, il y a un risque qu'on arrive à une situation de gel des positions qui pourrait entraîner des pourparlers.

Vous n'imaginez pas les Occidentaux soutenir l'Ukraine dans une reconquête de la Crimée ?

Je ne sais pas. Seuls les Américains peuvent le faire. En tout cas, les Russes ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient, les quatre régions visées sont annexées à leur territoire : Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia. Poutine peut donc annoncer que son but de guerre est atteint.

Poutine a-t-il intérêt à entrer dans une phase de pourparlers avant l'élection présidentielle de 2024 ?

Oui, s'il présente la situation sur le terrain comme une victoire. Même si le territoire ne va pas jusqu'à Odessa, il peut annoncer qu'il a reconstitué la "Nouvelle-Russie" comme au temps de Catherine II.