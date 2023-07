Guerre en Ukraine: la Corée du Sud va "augmenter l'ampleur" de son aide à Kiev selon Séoul

À lire aussi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié samedi son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol pour sa "significative" première visite en Ukraine.

"Aujourd'hui, lors de cette première visite du président de la République de Corée en Ukraine dans l'histoire de nos relations, nous avons parlé de tout ce qui est important pour que les gens mènent une vie normale et sûre", a déclaré M. Zelensky, en ajoutant: "Merci pour ces entretiens significatifs. Merci pour votre solide soutien".

La Corée du Sud, neuvième exportateur mondial d'armes, a envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine et a également vendu des chars et des obusiers à la Pologne, un allié clé de Kiev contre les forces russes.

Toutefois, la pays asiatique a depuis longtemps pour politique de ne pas fournir d'armes à des régions en conflit, et ce malgré les demandes répétées des Etats-Unis, des alliés européens et de l'Ukraine elle-même pour obtenir une aide plus importante.

Volodymyr Zelensky a également remercié Yoon Suk Yeol "pour ses nouvelles initiatives visant à fournir une aide financière, technique et humanitaire à l'Ukraine", sans fournir davantage de détails.

Le président ukrainien a aussi salué le transfert de véhicules et d'équipement de déminage qui "nous aident à sauver des vies".

Les deux chefs d'Etat ont également discuté de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation et de l'économie ainsi que des efforts visant à faire traduire la Russie en justice et à reconstruire l'Ukraine.