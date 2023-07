Washington a annoncé la livraison prochaine à l'armée ukrainienne de ces armes à l'usage très controversé, car les charges qu'elles dispersent peuvent faire beaucoup de victimes civiles collatérales.

"En Russie, il y a une bonne réserve d'armes à sous-munitions, de différents types", a souligné M. Poutine, dans une interview à la chaîne de télévision publique "Rossia-1", diffusée dimanche.

"Jusqu'à présent, nous les avons pas employées, nous n'en avions pas la nécessité, même si nous avons eu une pénurie de munitions bien connue, à un certain moment", a poursuivi M. Poutine.

"Mais si elles sont utilisées contre nous, nous nous réservons le droit à des mesures de représailles", a ajouté le président russe.

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait déjà affirmé que "si les Etats-Unis fournissent des armes à sous-munitions à l'Ukraine, les forces armées russes seront contraintes d'utiliser des moyens de destruction similaires".

Les soldats ukrainiens accusent déjà depuis le début du conflit l'armée russe d'utiliser ces munitions controversées.

Selon M. Poutine, les Etats-Unis ont annoncé livrer ces armes car ils ont une "pénurie de munitions" à proposer à Kiev.

"L'armée ukrainienne utilise par jour de combat jusqu'à 5.000 ou 6.000 obus de 155mm. Or les Etats-Unis en produisent 15.000 par mois, ils n'en ont pas assez, et l'Europe n'en a pas assez non plus. Ils n'ont rien à proposer de mieux que d'utiliser des armes à sous-munitions", a assuré M. Poutine.

Ces armes sont interdites dans nombre de pays, notamment européens, signataires de la Convention d'Oslo de 2008, dont ni les Etats-Unis ni l'Ukraine, ni la Russie ne sont parties prenantes.