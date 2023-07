Dans la nuit de dimanche à lundi, des drones ukrainiens ont touché le pont extrêmement stratégique reliant la Russie à la Crimée, faisant deux victimes civiles et provoquant des dégâts importants. Quelques heures plus tard, le Kremlin annonçait qu'il ne maintiendrait pas l'accord convenu entre les deux camps à l'été 2022, qui avait permis jusqu'ici de sécuriser l'exportation de 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes par la mer en dépit du conflit, pour contribuer à stabiliser les prix alimentaires mondiaux et écarter les risques de pénurie. En cause, selon Moscou, les entraves internationales au commerce des engrais et autres produits russes, et l'usage par Kiev du couloir maritime laissé ouvert "à des fins militaires", faisant évidemment référence aux frappes ayant visé le fameux pont.

Le ministère russe de la Défense a ensuite affirmé mardi avoir détruit en représailles "les installations où des actes terroristes contre la Russie étaient préparés", ainsi que le lieu où étaient fabriqués certains des drones navals utilisés par Kiev. Avant l'aube, six missiles Kalibr et 21 drones explosifs de fabrication iranienne Shahed-136 envoyés par la Russie sur Odessa (sud) ont bien été "détruits" par la défense antiaérienne ukrainienne, a, de son côté, indiqué le gouverneur de la région, Oleg Kiper, sur Telegram. "Les débris des missiles détruits et l'onde de choc ont endommagé des infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées", a-t-il ajouté, sans donner d'indications sur l'ampleur des dégâts.

Odessa la stratégique

Odessa et sa région abritent les trois ports permettant à l'Ukraine d'exporter ses produits agricoles malgré le blocus russe. "Même sans la Russie, tout doit être fait pour que nous puissions utiliser ce couloir en mer Noire", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, emboîtant le pas à plusieurs chefs d'État occidentaux, dont le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, et le président français, Emmanuel Macron, qui a jugé mardi que le président russe Vladimir Poutine avait fait "une énorme erreur" en faisant de la "nourriture une arme".

Pas de quoi impressionner les Russes, qui ont à leur tour mis en garde l'Ukraine contre ses velléités de poursuivre toute exportation de céréales par la mer Noire, prévenant qu'il n'y avait plus de "garanties de sécurité". "En l'absence de garanties de sécurité appropriées, certains risques" sont apparus dans la zone, a averti le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que "si quelque chose [devait] être élaboré sans la Russie, ces risques [devraient] être pris en compte". Sur le front, l'armée russe a en outre fait état d'une avancée d'un kilomètre et demi près de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, où Kiev a constaté une concentration de troupes russes et parle de combats acharnés depuis plusieurs jours.