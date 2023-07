Vladimir Poutine, bientôt dans le box des accusés ?

Mais c’est pour l’agression, le quatrième crime reconnu par le droit international, qu’une coalition de juristes et d’Etats espère envoyer Poutine devant un tribunal spécial. Cette notion, qui a été au cœur du procès de Nuremberg en 1945 mais très peu utilisée depuis, sanctionne les guerres illégales au regard du droit international. Mathilde Philip-Gay, autrice de Peut-on juger Poutine ? (éditions Albin Michel), nomme l’agression «crime matriciel». «Sans l’agression, il n’y a ni crime de guerre, ni crime contre l’humanité. Il n’y a pas de guerre en Ukraine», pointe la professeure en droit public.

Le recours à cette notion permet de combler deux failles dans les poursuites engagées par la CPI. «Pour être jugés, il faut que les crimes de guerre, contre l’humanité, voire de génocide, soient achevés. Les procès n’auront donc lieu qu’après la guerre, et Poutine a déjà 70 ans. L’autre écueil, c’est ce qu’on nomme l’imputabilité de la responsabilité. On peut trouver des preuves de crimes de guerre mais le problème n’est pas de les imputer au soldat qui les a commis, ni même à son officier qui a supervisé, mais de remonter la chaîne de commandement jusqu’aux plus hauts responsables qui ont donné l’ordre. Or, il serait profondément injuste de ne pas les juger», explique Mathilde Philip-Gay.

À lire aussi

Tribunal ad hoc

A l’inverse, le crime d’agression ne peut être commis que par ceux qui contrôlent l’appareil étatique. En clair, ici, par Poutine, accompagné peut-être de son cercle de proches. Il s’agit donc d’un instrument juridique parfaitement adapté au contexte, mais qui reste difficile à mettre en œuvre. Le crime d’agression n’a été ajouté qu’en 2010 aux statuts de la CPI, après d’âpres négociations et seuls un quart des Etats qui reconnaissent la CPI ont ratifié cet ajout. Ni la Russie, ni l’Ukraine, ni même le Bélarus (considéré comme coagresseur dans cette guerre) ne l’ont fait, ce qui empêche la Cour basée à La Haye de les poursuivre pour ce crime.

«La solution est d’instaurer un tribunal spécial ad hoc, sur le modèle de ce qui a été fait par exemple pour la Yougoslavie. Nous espérons y voir comparaître les trois personnages les plus importants de l’Etat russe : le Président, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères», explique Lembit Uibo, ambassadeur d’Estonie en France. Son pays fait partie de ceux qui s’activent pour donner le jour à ce tribunal avant la fin du conflit. «Le plus simple serait de l’établir via le Conseil de sécurité de l’ONU, mais puisque la Russie y siège c’est évidemment impossible. Nous travaillons à une autre solution, via l’Assemblée générale. Elle pourrait donner un mandat au secrétaire général afin de créer un tribunal spécial pour juger le crime d’agression en Ukraine», détaille-t-il.

Au moins 36 pays soutiennent aujourd’hui ce projet, en plus de l’Ukraine qui a été le premier à l’endosser. Dans la liste, essentiellement des Etats européens mais aussi deux pays d’Amérique latine (le Costa Rica et le Guatemala). D’autres, les Etats-Unis en tête, souhaitent la création d’un tribunal mixte, reposant essentiellement sur le système judiciaire ukrainien, avec la participation de juges internationaux. Il n’aurait évidemment pas le même poids, ni symbolique, ni dans sa capacité de poursuites. «De nombreux dirigeants se méfient toujours de la notion de crime d’agression, ils craignent que l’établissement d’un tribunal spécial à ce motif ne crée un précédent, pointe Mathilde Philip-Gay. De fait, il a existé d’autres crimes d’agression depuis 1945. Le plus flagrant est la guerre américaine en Irak. Juger Poutine pourrait effectivement ouvrir la porte à d’autres procès, y compris contre des responsables américains, ce qui serait une autre bonne nouvelle.»

À lire aussi

Groupe de procureurs internationaux

Pour expliquer le soutien de l’Estonie à un tribunal spécial, l’ambassadeur Lembit Uibo évoque l’histoire. «L’agression russe contre l’Ukraine, un Etat qui en attaque un autre pour s’emparer de territoires, c’est quelque chose que l’on pensait inconcevable en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est extrêmement important de le sanctionner par le droit. Si nous fermons les yeux sur cette agression, nous avalisons le retour à la loi du plus fort.» Pour l’éviter, même une victoire militaire ukrainienne ne suffira pas, il faut en passer par un processus judiciaire.

Les premières étapes ont déjà été franchies. Le 3 juillet, un Centre international pour la poursuite du crime d’agression contre l’Ukraine a ouvert à La Haye. Il regroupe des procureurs ukrainiens, américains, de l’Union européenne et de la CPI, chargés de collecter des preuves contre les responsables russes. La prochaine phase pourrait donc être l’établissement du tribunal lui-même, avant la fin de la guerre. «Une fois installé, sa première tâche sera l’émission de mandats d’arrêt, qui devraient viser Poutine. Il faudra ensuite faire face à la question de comment le transférer devant la Cour, explique Mathilde Philip-Gay. Dans ce cas de figure, le plus probable est qu’une erreur de calcul de sa part puisse un jour mener à son arrestation. C’est ce qu’on a pu voir dans le passé, par exemple quand Pinochet s’est rendu à Londres en 1998 et qu’il a finalement été arrêté. Si Poutine fait l’objet d’un double mandat d’arrêt, de la CPI et d’un futur TPI, le nombre de pays où il pourra se rendre va se réduire et les situations ambiguës, où la législation nationale peut changer, où un juge peut trouver une faille pour l’arrêter, vont se multiplier.»

À lire aussi

Vision du futur

Tous les juristes ne soutiennent pas l’établissement d’un TPI avant la fin de la guerre. Dans un texte publié en mai par Foreign Affairs, les Américains Brian Finucane et Stephen Pomper estiment que «la volonté de poursuivre les dirigeants russes pour avoir déclenché la guerre témoigne d’un désir de les écarter, risque d’entraîner une escalade et compliquerait presque à coup sûr les efforts diplomatiques visant à mettre un terme à la guerre».

A l’inverse, Lembit Uibo estime que tous les moyens doivent être employés dès maintenant pour soutenir l’Ukraine, y compris sur le front judiciaire. De son point de vue, c’est également indispensable pour la reconstruction de la Russie après guerre. «Je représente un pays qui a été occupé par l’Allemagne nazie puis par l’Union soviétique, deux régimes totalitaires. L’un d’eux a été battu et est passé par un processus de réhabilitation. L’Allemagne d’aujourd’hui n’a plus rien avoir avec celle de 1945. Mais le deuxième n’est jamais passé par ce processus, et la Russie continue à glorifier une mentalité impériale», explique l’ambassadeur estonien.

Moscou n’aurait pourtant pas à chercher bien loin les textes et idées qui ont contribué à rendre illégales les guerres d’agression. En 1945, c’est grâce à un juriste soviétique, Aaron Trainin, que le «crime contre la paix» fut ajouté à l’accord de Londres qui allait établir le tribunal de Nuremberg.