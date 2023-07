Vladimir Poutine confiant sur le front en Ukraine : "Les armes occidentales n'aident pas"

"Aucun résultat, en tout cas pour l'instant. Les ressources colossales qui ont été +injectées+ dans le régime de Kiev n'aident pas, et les livraisons d'armes occidentales, de chars, d'artillerie et de missiles non plus", a-t-il ajouté.

À lire aussi

"Le monde entier voit que les équipements occidentaux si vantés, et soi-disant invulnérables, brûlent, et, sur le plan tactique et technique, sont même inférieurs à certains armements de production soviétique", a encore affirmé le président russe.

Lancée début juin, la contre-offensive de l'armée ukrainienne bute sur des troupes russes retranchées derrière de solides lignes défensives. De l'aveu des dirigeants à Kiev, elle avance à un rythme moins soutenu qu'attendu, environ 200 kilomètres carrés ayant été repris.

Vladimir Poutine a estimé que les forces russes combattaient de "façon professionnelle" et "héroïque", assurant que les troupes ukrainiennes ont, elles, subi "d'énormes pertes" et que "leur capacité de mobilisation" s'épuisait.

À lire aussi

Vladimir Poutine s'est également lancé dans une violente diatribe contre les autorités polonaises, alors que Varsovie a récemment augmenté la présence militaire à ses frontières avec le Bélarus à la suite de l'arrivée dans ce pays des combattants du groupe paramilitaire Wagner.

"Le déclenchement d'une agression contre le Belarus équivaudra à une agression contre la Fédération de Russie. Nous y répondrons par tous les moyens à notre disposition", a mis en garde le président Vladimir Poutine.