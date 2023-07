Guerre en Ukraine : quelle est cette cathédrale détruite à Odessa, symbole de “crime de guerre” (PHOTOS)

Le Kremlin a démenti avoir visé la cathédrale, mais plusieurs voix ont accusé la Russie de crime de guerre. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien en premier. “J’exhorte tous les États et organisations à condamner ce barbare crime de guerre”, a écrit sur Twitter Dmytro Kuleba dimanche.

A suivi la condamnation de l’Unesco, de la France qui a accusé la Russie de “viser délibérément des infrastructures civiles et les sites d’une ville classée au patrimoine mondial de l’humanité”, et de l’Italie qui a dénoncé un acte “indigne”.

Après des images de l’édifice religieux en feu durant la nuit de samedi, ce sont maintenant des tas de ruines qui trônent en place de ce symbole historique, cher aux Orthodoxes.

Érigé en 1794, le bâtiment est au départ une simple église. En 1837, un clocher a été construit, relate le Kyiv Post. La cloche principale a été forgée à partir de 28 canons turcs, reliques de la 9e guerre russo-turque de 1828-1829. C’est cette même année que l’église devient cathédrale, en même temps qu’Odessa devient le siège de l’évêque du diocèse de Kherson-Tauride.

”Tous les décors sont pratiquement détruits. Seul le clocher est intact”, a indiqué à l’AFP le Père Myroslav, le recteur adjoint de la cathédrale. “L’onde de choc a été si forte que la cathédrale, qui fait 95 mètres de long, a vu toutes ses fenêtres et portes endommagées”.

En images - La cathédrale de la Transfiguration à Odessa détruite

Ce n’est pas première fois que la cathédrale de la Transfiguration est prise pour cible. En 1932, elle a été fermée et endommagée lors de la lutte contre la religion qui a suivi la révolution bolchevique. Le mobilier avait été confisqué, avant que le monument ne soit complètement détruit en 1936, et remplacé par un mémorial en l’honneur de Staline.

En 1991, l’URSS est dissoute et l’Ukraine retrouve son indépendance et veut reconstruire le bâtiment religieux. La reconstruction s’est terminée en 2003, après une collecte de fonds qui s’éleva à plus de 615 millions de dollars depuis 1999. En 2010, la cathédrale est finalement à nouveau consacrée par le patriarche Kirill de Moscou, dont elle dépend toujours… L’Église orthodoxe indépendante d’Ukraine n’ayant été reconnue qu’en 2019.

Depuis le bombardement, les habitants s’affairent maintenant à nettoyer les débris.