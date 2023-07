Guerre en Ukraine: un rassemblement silencieux à Bruxelles rend hommage aux prisonniers de guerre ukrainiens

À lire aussi

Le 28 juillet 2022, une frappe sur la prison avait résulté en 53 morts et 75 blessés graves. La Russie et l'Ukraine se jettent mutuellement la faute à propos des bombardements et des explosions. Les victimes étaient principalement des prisonniers de guerre ukrainiens qui s'étaient rendus dans l'usine Azovstal à Marioupol quelques mois auparavant.