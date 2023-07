Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky change la date de célébration de Noël

Or, poursuit le texte, "la puissante renaissance de la nation ukrainienne se poursuit. La lutte continue et fructueuse pour son identité contribue à la prise de conscience et au désir de chaque Ukrainien de vivre sa propre vie, avec ses propres traditions, ses propres fêtes".

La décision de déplacer Noël est la dernière d'une série de mesures prises par l'Ukraine ces dernières années pour se distancier de Moscou, notamment en renommant des rues et des villes évoquant la période soviétique.

La loi illustre le fossé qui s'est creusé entre les églises de Kiev et de Moscou depuis plusieurs années, encore renforcé par l'invasion russe lancé en février 2022.

Placée pendant plusieurs siècles sous la tutelle religieuse de la Russie, l'Eglise orthodoxe ukrainienne a été déclaré autocéphale et indépendante du patriarcat de Moscou en 2019. En mai 2022, l'Église ukrainienne restée fidèle à Moscou a elle aussi déclaré son indépendance en réaction au soutien à la guerre exprimé par le patriarche russe Kirill.

Une poignée d'Eglises orthodoxes dans le monde, dont celles de Russie ou de Serbie, emploient encore le calendrier julien pour leurs célébrations religieuses et non le calendrier grégorien, conçu à la fin du 16e siècle.