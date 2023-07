Guerre en Ukraine: ces soldats russes se suicident au combat pour ne pas être capturés par l’armée ukrainienne

Sur les premières images, filmées par un drone, on peut distinguer un soldat russe entouré par les cadavres de ses frères d’armes. Se retrouvant seul dans une tranchée, l’homme prend alors la décision de mettre fin à ses jours. Le pilote du drone, Andriy, explique auprès de BFMTV qu’il a été très choqué en voyant ces images en ajoutant que ce n’est pas monnaie courante de voir un Russe se tirer une balle.

À lire aussi

”Il a réalisé qu’aucun secours n’arriverait jusqu’à lui, et qu’il allait mourir dans la douleur, dans ce terrier devant lequel des corps de soldats russes étaient déjà entassés. Il a compris qu’il allait devenir l’un d’entre eux”, explique le militaire ukrainien.

La propagande russe “retourne le cerveau de ces hommes”

Ce ne serait pas la première fois que ce genre de fait a lieu. Yehven, un autre pilote de drone a lui aussi pu voir ce genre de scène. Sur d’autres images immortalisées par ce pilote, on y voit un soldat russe blessé et seul. Lui aussi choisira de mettre fin à ses jours afin de ne pas finir entre les mains de l’armée ukrainienne. “La principale raison qui fait qu’ils ne se rendent pas, c’est la propagande, j’en suis certain. Elle est si forte qu’elle est capable de retourner le cerveau de ces hommes. Ils croient, ils croient fermement que si on les capture, on va les humilier, on va leur couper la tête. Je ne sais pas ce que leurs officiers leur racontent, mais ils y croient”, raconte Yehven.