Moscou et Kiev haussent le ton avant une "réunion pour la paix"

En septembre dernier, Riyad avait déjà fait office de médiateur entre Kiev et Moscou, et concrétisé l’échange d’une dizaine de prisonniers entre les deux camps. Si ces discussions préliminaires aboutissent, une rencontre plus large entre chefs d’État et de gouvernement pourrait avoir lieu plus tard dans l’année.

À lire aussi

Frappes de drones sur le sol russe

En attendant, Russes et Ukrainiens se rendent coup pour coup. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé lundi que l'intensité des frappes sur les infrastructures militaires ukrainiennes avait "augmenté en flèche" en réponse aux attaques visant le territoire russe. Quelques heures plus tôt, une frappe russe sur Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, a en effet fait quatre morts et vingt blessés.

Les Ukrainiens, de leur côté, ont frappé Donestk - dans le Donbass, sous contrôle russe -, tuant deux personnes et en blessant six autres. Dans la nuit, deux attaques de drones avaient préalablement visé la Crimée et Moscou, dont l'aéroport international a brièvement été fermé, sans faire de victimes. "Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie" a déclaré le président ukrainien. "C'est un processus inévitable, naturel et absolument juste" a-t-il ajouté.