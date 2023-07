”Soit nous gagnons la guerre, soit nous cessons d’exister” : le vice-président du Parlement russe ne veut pas de la paix en Ukraine

Ces propos détonnent quelque peu car il est très rare qu’un homme politique ne mentionne une défaite dans cette guerre. Mais il a ensuite été plus loin. “Il n’y a pas d’entre-deux. C’est nous ou eux. Le niveau d’amertume ne nous dit qu’une chose : soit nous les détruisons, soit ils nous détruisent.”

Cette déclaration vise surtout une chose : unir son peuple. Utiliser la technique du “nous contre le reste du monde” est utile à cet égard. “Les discussions sur la contre-offensive ratée de l’Ukraine et les réactions de quelques puants Européens sont inutiles, à mon avis. Dans notre pays, nous avons besoin d’unité. Nous devons nous unir autour de notre commandant en chef (le président russe Vladimir Poutine, ndlr)”, a-t-il ajouté. Preuve qu’il ne croit pas du tout à la paix. Au contraire de Vladimir Poutine qui avait déclaré ceci : “L’initiative elle-même, comme toute autre initiative pacifique, est bonne parce qu’elle vise à trouver une solution pacifique au conflit. Après notre rencontre à Saint-Pétersbourg il y a un mois et demi, les dispositions et les points de l’initiative de paix avec l’Ukraine ont été mis en œuvre : il y a 10 points au total, dont l’un est l’échange de prisonniers, la résolution des problèmes familiaux et humanitaires liés aux enfants, etc.”

Cependant, une paix n’est pas encore pour tout de suite parce qu’un sacré bémol subsiste. “Il y a des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre, ou irréalisables. Par exemple, la clause de “cessez-le-feu”. L’armée ukrainienne avance, elle est à l’attaque, elle met en œuvre une offensive stratégique à grande échelle. Pourquoi devrions-nous demander un cessez-le-feu ? Nous ne pouvons pas faire de cessez-le-feu alors que nous sommes attaqués.”

Ce dimanche, la Russie avait annoncé avoir repoussé deux attaques distinctes de drones ukrainiens, qui ont visé un important quartier d’affaires de Moscou et la Crimée annexée, sans faire de victime. De son côté, Kiev affirme que Moscou aurait perdu 480 soldats, 14 chars, 11 véhicules blindés et neuf systèmes d’artillerie au cours des derniers jours. Selon Volodymyr Zelensky, la guerre “revient progressivement sur le territoire de la Russie”. Le président ukrainien affirme également que son pays “devient de plus en plus fort”.