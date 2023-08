Guerre en Ukraine : la Pologne envoie de nouvelles troupes à la frontière biélorusse

Le ministère polonais des Affaires étrangères appelle Minsk à expliquer l'incident "immédiatement et en détails". Le représentant biélorusse en Pologne a été convoqué. Le ministère de la Défense a prévenu l'Otan de l'incident et a envoyé plus de troupes à la frontière avec, notamment, des hélicoptères de combat.