Nouvelle attaque de drones contre Moscou, un immeuble de bureaux endommagé

Moscou et Kiev haussent le ton avant une "réunion pour la paix"

L’Arabie saoudite devrait accueillir les 5 et 6 août prochains une réunion internationale destinée à évoquer les conditions d’un possible retour à la paix en Ukraine, ont annoncé lundi des responsables saoudiens et ukrainiens. Des représentants de Kiev, des puissances occidentales et des pays émergents seront présents, contrairement aux Russes, qui avaient déjà décliné toute participation à un forum similaire organisé le mois dernier à Copenhague.