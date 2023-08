Guerre en Ukraine: la Russie annonce avoir débuté des manoeuvres navales en mer Baltique

Les manoeuvres "Bouclier océanique 2023" prévoient quelque 200 exercices militaires avec "plus de 30 navires et vaisseaux de combats, 20 navires d'approvisionnement, 30 aéronefs (...) et environ 6.000 militaires", a indiqué le ministère de la Défense, ajoutant que l'objectif était de "vérifier la capacité de la flotte militaire à défendre les intérêts nationaux de la Russie".