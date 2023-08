Il a souligné "l'importance de l'Initiative de la mer Noire, qu'il considère comme un pont pour la paix", a indiqué la présidence dans un communiqué à propos de l'accord céréalier dont Moscou a refusé la prolongation.

Pour M.Erdogan, qui en fut l'un des négociateurs et l'un des garants avec les Nations unies et compte "poursuivre ses efforts" pour relancer l'accord, "l'arrêt prolongé de l'Initiative de la mer Noire ne profitera à personne et les pays ayant besoin de céréales et à faible revenu souffriront le plus".

Il a fait valoir que "les prix des céréales avaient diminué de 23% quand le corridor fonctionnait", entre le 1er août 2022 et le 17 juillet à minuit et qu'ils "ont augmenté de 15% au cours des deux dernières semaines".

Selon la présidence, les deux dirigeants se sont également "accordé sur la visite de M. Poutine en Turquie" sans toutefois avancer de calendrier.

M. Erdogan a plusieurs fois réitéré, avant et depuis sa réélection fin mai, son invitation au chef du Kremlin.

Des attaques de drones russes ont récemment endommagé le port ukrainien d'Odessa et, mercredi, les infrastructures portuaires ukrainiennes du Danube, indispensables aux exportations de céréales.