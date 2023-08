Guerre en Ukraine : des discussions sur un plan de paix prévues en Arabie saoudite ce week-end, “difficile de savoir comment les choses vont tourner”

À lire aussi

Une trentaine d’États participeront aux discussions, dont la Turquie, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas ainsi que d’autres États européens. Le Brésil et l’Inde - dont la venue n'est pas encore formellement confirmée - , sont des partenaires qui jouent un rôle important pour aller de l’avant, glisse une source européenne. La présence de la Chine n’a pas encore été confirmée non plus, bien que l’invitation ait été lancée et que les pays du "Sud Global" appellent Pékin à être présent, y voyant une façon d'augmenter la crédibilité du sommet.

La Russie ne sera quant à elle pas présente, mais “surveillera” de près ce qu’il se passera et sera mise au courant des débats. “Les Saoudiens joueront un rôle important à ce titre”, précise cette même source européenne. L'Arabie saoudite pourra en effet profiter de ses bonnes relations avec Moscou et Washington pour tenter d'impliquer la Russie dans les discussions, sans quoi rien ne sera possible.

Vers un sommet mondial pour la paix

La réunion de ce week-end a pour objectif d’avancer sur la tenue d’un sommet mondial pour la paix dans les prochaines semaines, organisé par Volodomyr Zelensky et divers partenaires. “La logique générale est en ligne avec ce que le Japon avait cherché à faire lors du sommet du G7 d’Hiroshima, c’est-à-dire, travailler avec les partenaires mondiaux sur des principes de base auxquels les pays du “Sud global” pourraient se rallier – des principes de base du droit international ou la charte des Nations unies”.

Des discussions sont aussi prévues en groupe sur dix sujets couvrant tant les aspects liés à la sécurité (nucléaire, alimentaire, énergétique, écologique) qu’aux modalités de paix (libération de prisonniers, retrait des troupes, prévention des risques d’escalade), ainsi que la confirmation de la fin de la guerre.

Ce dialogue devrait permettre de centraliser les différentes initiatives pour la paix qui ont vu le jour afin de déboucher sur un résultat acceptable pour les Ukrainiens. “J’espère que dans les principes qui seront retenus, il y ait des éléments qui précisent que cela ne va pas vers un cessez-le-feu, avec un statu quo territorial”, poursuit notre interlocuteur. Cette vision s'oppose à la position russe, qui refuse de participer aux discussions si ses gains territoriaux ne sont pas reconnus. "Difficile de savoir comment les choses vont tourner. On verra si l’esprit qui a prévalu à Copenhague perdurera à Jeddah.”